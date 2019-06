[스포츠한국 이승택 기자] 르노삼성자동차가 THE NEW QM6 출시를 맞아, 지난 20일 500여명의 영업본부 소속 임직원들이 부산공장에서 전국 각 지역 거점까지 THE NEW QM6 LPe 시승차량을 운행하며 품질 경쟁력을 확인하는 로드쇼를 실시햇다고 밝혔다.르노삼성 이정국 홍보부장은 "이번 행사는 1회 충전으로 534km를 운행할 수 있는 국내 유일 LPG SUV ‘QM6 LPe’의 연비 효율과 가솔린 모델 못지않은 주행성능 및 승차감을 임직원들이 직접 체험해 고객에게 안내할 수 있도록 기획됐다"고 설명했다.실제 THE NEW QM6 로드쇼에 참여한 임직원 중 서울·경기권 근무자들은 부산에서 출발해 목적지까지 약 450km의 거리를 중간 주유 없이 운행 완료했다.김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 행사 모두 발언을 통해 부산공장을 "르노삼성자동차의 근원지"라고 명명하고, 부산공장에서 만든 THE NEW QM6와 함께 새롭고 힘차게 다시 시작하자고 임직원들에게 주문했다.김 본부장은 특히 QM6 LPe와 함께 상품성이 더욱 향상된 국내 중형 가솔린 SUV ‘QM6 GDe’, 최고수준의 품질과 경험을 제공하는 플래그십 ‘프리미에르’를 THE NEW QM6 삼총사라 명하면서 성공을 자신했다.이어 도미닉시뇨라 르노삼성자동차 사장은 “업그레이드된 THE NEW QM6를 시작으로 상품에 대한 우리의 자신감, 판매 실적, 르노삼성 브랜드까지 모두 업그레이드될 것”이라고 말하고, “대한민국 대표 중형 SUV로서 모든 고객이 주저함 없이 QM6를 선택할 수 있도록 임직원 모두가 한 마음으로 역량을 모아줄 것”을 강조했다.한편 지난 18일 공식 출시된 THE NEW QM6는 기존의 가치와 존재감은 그대로 유지하면서 디테일을 업그레이드한 QM6의 부분변경 모델이다.THE NEW QM6는 품질과 사양을 업그레이드한 GDe (가솔린 파워트레인)와 함께 최고급 플래그십 브랜드 프리미에르(PREMIERE), 국내 유일 LPG SUV LPe (LPG 파워트레인)로 구성돼 고객 선택의 폭이 넓어지고 멀티미디어 및 뒷좌석 리클라이닝 등 편의사양 강화로 패밀리 SUV의 이미지도 제고됐다는 평가를 받고 있다.