[스포츠한국 이승택 기자] 기아자동차가 오는 7월 7일(일)까지 프랑스 주요 9개 도시에서 열리는 '2019 FIFA 프랑스 여자월드컵(FIFA Women's World Cup France 2019™)'의 공식 후원사로 활동한다고 밝혔다.기아차는 이번 대회 공식 자동차 파트너로서 대회 기간 동안 각국 대표팀 선수단, VIP 및 대회 관계자들에게 최상의 편의를 제공하기 위해 ▲스포티지 ▲옵티마 ▲씨드 ▲니로 등 총 66대의 대회 공식 차량을 제공한다고 설명했다.또한 대회가 진행되는 동안 FIFA와 연계해 공식 유스 프로그램인 ‘기아 오피셜 매치볼 캐리어(KIA Official Match Ball Carrier, 이하 KIA OMBC)’ 프로그램을 운영한다.‘KIA OMBC’는 이번 여자 월드컵 대회에서 공인구를 심판에게 전달해 줄 52명의 어린이 요원을 선발하는 프로그램으로, 기아차는 이번 여자 월드컵 개최국인 프랑스에서 47명, 영국·독일·네덜란드·호주 4개국에서 5명의 어린이를 선발해 여자 월드컵 대회를 직접 체험해볼 수 있는 소중한 기회를 선사한다.특히, 개최국인 프랑스 내 선발 인원 47명은 기아차 우수 고객 자녀를 포함시켜 고객 로열티를 강화했다. 이외에도 법인 및 인플루언서 SNS 콘테스트, 메이크어위시 재단(Make-A-Wish Foundation)과의 협업 등을 통해 각계각층의 어린이들에게 기회를 제공했다.이와 더불어 기아차는 대회에 참가한 여자 축구 선수들 및 미래 여자 축구 꿈나무들의 열정을 응원하기 위해, 월드컵 기간 동안 'Champion of Tomorrow(내일의 챔피언)' 캠페인을 진행한다고 밝혔다.기아차는 ‘미래의 여성은 현재의 어린이들로, 여자 축구 꿈나무들의 열정과 자립심을 응원한다’는 메시지를 캠페인에 담았다.이번 캠페인의 콘텐츠는 ▲여자 축구 선수의 성장 스토리를 담아낸 메인 영상 ▲프랑스 여자 축구 국가대표팀 소속이자 몽펠리에 HSC에서 활약중인 발레리 고뱅(Valerie Gauvin) 등 유명 축구 선수들의 인터뷰 영상 및 서프라이즈 영상 등으로 구성돼, SNS 등 다양한 채널로 전개된다.이 밖에도 기아차는 티켓 프로모션 이벤트를 통해 기아차 시승 고객, 실 구매 고객, 축구 클럽 고객, 이벤트 당첨 고객 등을 대상으로 여자 월드컵 경기에 함께할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.나아가 기아차는 파리 경기장 내 전용 부스를 운영해 ▲기아차의 주력 차종인 스포티지를 전시하고 ▲Shoot in Trunk(트렁크를 골대로 삼아 골을 많이 넣을수록 높은 점수를 획득하는 게임), KIA Big Jump(소규모 번지점프 형식의 이벤트로 개막전에서만 진행) 등 다양한 이벤트를 진행하며 ▲이벤트 참여 고객들을 대상으로 추첨을 통해 경기 티켓 및 응원 도구 등을 배포할 예정이다.