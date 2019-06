[스포츠한국 이승택 기자] 르노삼성자동차가 10일부터 THE NEW QM6 LPe(LPG 엔진 버전)의 사전계약을 시작했다고 밝혔다.국내 출시 3년만에 선보이는 부분변경모델 라인업 가운데 하나인 THE NEW QM6 LPe는 업그레이드한 디자인과 LPG 파워트레인을 갖추고, ‘국내시장 유일의 LPG SUV’로서 입지를 다진다는 계획이다.THE NEW QM6 LPe는 LPG 탱크를 트렁크 하단 스페어 타이어 공간에 탑재할 수 있는 도넛탱크(DONUT TANK®)를 적용함으로써 중형 SUV 특유의 넓은 트렁크 공간을 확보했으며, 가솔린과 동일한 수준의 정숙성 및 드라이빙 퍼포먼스를 갖춘 게 특징이다.특히, 가솔린 모델 대비 상대적으로 낮은 RPM에서 동일 수준의 토크를 발휘함으로써 정지와 출발을 반복하는 도심지 주행에서 경쾌한 가속성능을 발휘한다는 평가다.도심형 SUV에 적합한 주행성능을 갖춘 THE NEW QM6 LPe는 3,700rpm에서 19.7 ㎏·m의 최대토크를 기록한다. 3세대 LPI(Liquid Petroleum Injection) 방식 엔진을 채택해 주행성능뿐 아니라 겨울철 시동불량 우려도 해소했다는 설명이다.아울러 THE NEW QM6 LPe의 도넛탱크 용량은 75리터로서, 80% 수준인 LPG 60리터를 충전했을 경우 500km 이상 주행이 가능하다. 즉, LPG 1회 충전으로 서울에서 부산까지 주행할 수 있다.또한 신차안정성평가(KNCAP) 충돌안전성 1등급을 획득했으며, 도넛탱크 마운팅 시스템 개발 기술특허를 통해 LPG 차량 사고 시 2열 시트의 탑승객 안전성도 확보했다.기존 실린더 방식 탱크와 달리 도넛탱크는 탑승공간보다 아래에 위치, 후방충돌 시 탱크가 탑승공간 안으로 침입하지 않게 설계 돼 있어 더욱 안전하다.신규 편의사양으로는 ▲2열 시트 리클라이닝 ▲운전석 이지액세스, 메모리&마사지 시트 ▲운전선 매뉴얼 쿠션 익스텐션 등을 새로 적용, 도심형 패밀리 SUV로의 포지셔닝을 강화했다.THE NEW QM6 LPe는 일반고객 구입이 가능할 뿐 아니라, 세제혜택을 받을 수 있는 렌터카 및 장애인용으로도 구매가 가능하다.한편, LPG 차량의 경우 국립환경과학원의 실외도로시험 기준 결과 대기오염을 일으키는 대표적인 오염물질인 질소산화물(NOx) 배출량이 0.006 g/km으로 휘발유 및 경유 대비 가장 낮은 것으로 나타났다.르노삼성자동차 김태준 영업본부장은 “국내시장에는 ‘SUV=디젤’이라는 암묵적인 규칙이 있었지만, QM6 GDe(가솔린) 모델을 통해 이러한 공식을 깨뜨린 지 오래”라며, “이번에 출시하는 THE NEW QM6 LPe를 통해 이 같은 전통을 다시 한번 이어가는 동시에, LPG 엔진의 성능과 효율성이 다른 파워트레인 대비 전혀 떨어지지 않는다는 점을 입증할 계획”이라고 말했다.THE NEW QM6 LPe는 SE, LE, RE, RE Signature 등 4개 트림으로 구성돼 있으며, 클라우드펄과 어반그레이, 블랙 메탈릭, 아메시스트 블랙, 마이센 블루 등 5개 보디컬러를 제공한다.