[스포츠한국 이승택 기자] 미샤가 올해 중국 화장품 시장의 메이크업 부문에서 가장 많이 선택받은 브랜드 10위에 올랐다고 밝혔다.글로벌 소비자 패널 전문 마케팅 리서치 기업인 '칸타월드패널'은 지난 27일 '중국 헬스앤뷰티 시장의 브랜드 발자취와 랭킹 그리고 새로운 인사이트(Chinese Brand Footprint rankings and new insights on the Health and Beauty market in China )'라는 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 올해 소비자로부터 가장 많이 선택받은 화장품 메이크업 부문에서 에이블씨엔씨의 미샤가 10위에 올랐다. 미샤는 2006년 중국 북경에 지사를 설립하고 시장에 진출했다. 지난 3월 기준 중국에서 50여 개의 매장을 포함한 총 3,000여 개의 판매처를 운영 중이다.지난해에는 중국의 대표적인 쇼핑행사인 광군제에서 2018년 대비 두 배가량 성장한 64억 원의 매출을 올렸다. 미샤의 대표적인 기초화장품 제품인 'M퍼펙트 커버 비비크림'은 24만개가 팔려나갔다. 'M퍼펙트 커버 비비크림'은 중국에서 '홍(紅)비비'라는 별명으로도 유명하다.미샤 박성우 홍보팀장은 "10년 이상 중국 현지에서 꾸준히 영업해온 성과"라며 "올해 중국 시장에서의 매출 확대에 회사의 역량을 더욱 집중할 것"이라고 밝혔다.한편 올해 가장 급성장한 브랜드로는 스킨케어 부문에서 한국의 'JM솔루션'이 1위를, 메이크업 부문에서 애경산업의 '에이지트웨니스'가 10위를 차지했다.이 보고서는 또 '중국의 스킨케어와 메이크업 시장 규모는 지난해 각각 13%와 17% 성장했으며 이는 중국의 일반 소비재 시장에서도 두드러진 성장세'라고 밝혔다.