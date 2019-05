[스포츠한국 이승택 기자] 현대자동차가 6월 7일부터 7월 7일까지 프랑스 파리, 리옹, 니스 등을 비롯한 프랑스 주요 9개 도시에서 열리는 '2019 FIFA 프랑스 여자월드컵(FIFA Women's World Cup France 2019™)'의 공식 후원사로 참여한다고 밝혔다.현대차는 이번 대회 공식 자동차 파트너로서 대회 기간 동안 각국 대표팀 선수단, VIP 및 대회 관계자들에게 편의를 제공하기 위해 싼타페와 투싼, 코나 등 총 96대의 대회 공식 차량을 제공할 예정이다.또한 현대자동차는 대회가 진행되는 동안 'Match Predictor presented by Hyundai'와 'Hyundai Goal of the Tournament' 등 2가지 후원사 프로그램을 운영한다. 'Match Predictor presented by Hyundai'는 월드컵 기간 동안 열리는 경기의 결과를 예측하는 프로그램으로 경기 결과를 맞힌 참가자들에게는 다양한 선물을 제공한다.'Hyundai Goal of the Tournament'는 대회 기간 중 최고의 골을 선정하는 프로그램으로 국제축구연맹(이하 FIFA) 공식 홈페이지와 공식 애플리케이션을 통해 참가할 수 있다.이와 더불어 현대차는 이번 대회에 참가한 여자 축구 선수들의 역량 강화와 스포츠에 대한 열정을 응원하기 위해, 월드컵 기간 동안 'True Passion(진정한 열정)' 캠페인을 진행한다고 밝혔다.현대차는 사회의 많은 장벽과 고정관념을 깨고 어려움을 극복한 여성 선수들의 내면 속 강렬한 열정을 존중하고, 응원한다는 메시지를 캠페인에 담았다.이번 캠페인은 프랑스 여자 축구팀 올림피크 리옹 FC와 영국 여자 축구팀 첼시 FC 소속 선수 10명을 비롯, 월드컵 관련 주요 관계자들의 삶은 재조명하며 그들의 스포츠에 대한 '진정한 열정'을 들여다보는 디지털 콘텐츠로 전개될 예정이다.또한 월드컵이 결승전이 열리는 경기장에 '피파 팬 체험존(FIFA Fan Experience)'을 마련해 현대자동차의 주요 차량 전시를 비롯해 ▲True Passion Shot(스크린 축구), ▲True Passion Selfie(기념사진 촬영) 등 다양한 캠페인 체험 콘텐츠를 경험해 볼 수 있도록 구성했다.