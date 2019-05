[스포츠한국 김동찬 기자] 게임산업 주무 부처인 문화체육관광부(이하 문체부)가 게임중독 질병을 규정하도록 권고한 세계보건기구(이하 WHO) 결정에 반대한다고 입장을 밝혔다.문체부 관계자는 27일 “게임중독의 질병 규정에 반대하는 게 기본입장”이라며 “과학적 검증 없이 내려진 WHO의 결정에 이의를 제기할 방침”이라고 말했다.문체부의 이번 결정으로 WHO의 결정을 수용해 국내 도입 절차작업에 착수하려던 보건복지부(이하 복지부)는 난감한 상황에 빠졌다.복지부 입장에서 WHO 회원국인 대한민국은 예외적인 경우가 아니면 WHO의 권고를 따라야 하는데 주무 부처인 문체부가 제동을 걸었기 때문이다.업계에선 이번 상황에 대해 예상한 결과로 보고 있다. 현재 한국은 게임 수출 등 경제분야 효자 종목으로 손꼽는 상황에서 WHO의 게임중독 질병 권고는 ‘잘 나가는 산업에 브레이크’를 거는 것과 마찬가지기 때문이다.문체부 입장에서 이런 상황을 눈뜨고 당하고만 있을 수 없으니 거부를 해야 하는 것이 업계 입장에선 당연한 상황이고, WHO 권고를 따라야 하는 복지부는 2022년 정식 발효될 때까지 진단기준을 명확하게 하는 규정을 만들고 싶을 것이다.일단 복지부는 시민사회단체, 학부모단체, 게임업계, 보건의료 전문그룹, 법조계 등이 모두 참여하는 민관협의체를 6월 중 구성할 것으로 보인다. 하지만 가장 중요한 주무 부처인 문체부가 참가거부를 분명히 한 상황에서 민관협의체의 논의 실효성이 벌써부터 떨어질 수 있다는 시선이다.다만 문체부는 게임중독 질병 분류를 공식화한 복지부 제안 민관협의체는 반대하지만 국무조정실 등이 주관하는 협의체가 구성되면 참여해 의견을 개진하겠다며 여지를 남겼다.