[스포츠한국 이승택 기자] 기아자동차가 오는 6월 10일 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 열리는 K9 멤버십 고객 골프대회 ‘THE K9 골프 인비테이셔널(THE K9 Golf Invitational)’에 참가할 고객을 모집한다고 밝혔다.THE K9 골프 인비테이셔널은 1세대 K9 출시 이듬해인 2013년부터 시작해 올해로 7회째를 맞이한 대회로, 기아차 플래그십 세단을 구매한 고객들을 위해 매년 실시되고 있다.이번 THE K9 골프 인비테이셔널은 제 33회 한국여자오픈(6월 13일 ~ 16일)에 앞서 경기 공식 코스인 ‘미국-아시아 코스’를 먼저 경험할 수 있는 행사로, 추첨을 통해 총 120명의 고객을 선정해 18홀 라운딩 기회를 제공한다.또한 이번 THE K9 골프 인비테이셔널 대회에서는 ▲개인 우승자 및 준우승자 시상뿐 아니라 ▲홀인원, 롱기스트, 니어리스트 등 코스 내 다양한 이벤트 홀을 마련해 참가자들에게 푸짐한 경품을 제공할 예정이다.아울러 현장 추첨을 통해 뽑힌 참가자 16명에게는 임진한 프로 사단의 1:1 원포인트 레슨인 ‘임진한 프로의 체인지업’ 참여 기회를 주며, 참가자 전원에게 프로골퍼 11명이 진행하는 동반 필드 레슨도 제공한다.이 밖에도 기아차는 1일 50명(동반 1인 포함 1일 100명, 대회기간 4일간 총 400명)의 THE K9 멤버십 고객을 선정해 제33회 한국여자오픈 대회 1일 경기 입장권을 증정하고, 선정된 고객들에게 대회 기간 중 편안하게 휴식을 취할 수 있는 프라이빗 라운지 ‘THE K9 멤버스 라운지’ 이용 혜택을 제공한다.