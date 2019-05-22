6³â ¸¸¿¡ ¿ÏÀüº¯°æ ¸ðµ¨·Î »õ·Ó°Ô Ãâ½ÃµÈ ½ÅÇü RAV4(Robust Accurate Vehicle)´Â ¡®¿îÀüÀÇ ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÔ°ú °·ÂÇÔ, Á¤±³ÇÔ, ¼¼·ÃµÊ¡¯ÀÌ¶ó´Â ÀÇ¹Ì¸¦ ´ã¾Æ °³¹ßµÆ´Ù.
´º Á¦³Ê·¹ÀÌ¼Ç RAV4´Â Åä¿äÅ¸ÀÇ ¡®º¸´Ù ÁÁÀº Â÷ ¸¸µé±â¡¯¸¦ À§ÇÑ Çõ½ÅÀÎ TNGA(Toyota New Global Architecture) ÇÃ·§Æû Àû¿ëÀ¸·Î ÀúÁß½É¡¤°æ·®È¡¤°í°¼ºÈ¸¦ ½ÇÇö, ÁÖÇà¾ÈÁ¤¼º°ú ¹ÎÃ¸ÇÑ ÇÚµé¸µÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
¡®Å©·Î½º ¿ÁÅ¸°ï(Cross Octagon)¡¯ ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ÀÔÃ¼Àû ±¸Á¶°¡ Æ¯Â¡ÀÎ ¿Ü°ü µðÀÚÀÎÀº ´ë´ãÇÏ°í °·ÄÇÑ SUVÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ Àü´ÞÇÏ¸ç, ¿ªµ¿ÀûÀÎ LED Çìµå·¥ÇÁ¿Í ´Ù°¢Çü µðÀÚÀÎÀÇ ÈÙ ¾ÆÄ¡´Â ¸ðÇèÀûÀÎ ½ºÅ¸ÀÏ¸µÀ» ¿Ï¼ºÇÑ´Ù´Â Æò°¡´Ù.
2.5¸®ÅÍ ´ÙÀÌ³»¹Í Æ÷½º ¿£ÁøÀÌ Å¾ÀçµÅ ÈûÀÖ°í Á÷°üÀûÀÎ µå¶óÀÌºùÀ» °æÇèÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÇÏÀÌºê¸®µå ¸ðµ¨¿¡ Àû¿ëµÈ e-CVT´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ ¿¬·á È¿À²°ú ÅºÅºÇÑ ÁÖÇà¼º´ÉÀ» Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³Ë³ËÇÑ ÀûÀç ¹× ¼ö³³°ø°£, ¸®Å¬¶óÀÌ´× ±â´ÉÀÌ Å¾ÀçµÈ µÞÁÂ¼®, ¾ç¼Õ¿¡ ÁüÀ» µé°í ÆíÇÏ°Ô Æ®··Å©¸¦ ¿ ¼ö ÀÖ´Â ÇÚÁîÇÁ¸® ÆÄ¿ö ¹é µµ¾î(AWD), ½º¸¶Æ®Æù ¹«¼± ÃæÀü ½Ã½ºÅÛ(AWD), ¾Æ¿ôµµ¾î È°µ¿ ½Ã ¿Ê°ÉÀÌ¸¦ °É ¼ö ÀÖ´Â Æ®··Å© ¼ÕÀâÀÌ µî ´Ù¾çÇÑ ¶óÀÌÇÁ ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ¾î¿ï¸®´Â ÆíÀÇ»ç¾çÀÌ Àû¿ëµÆ´Ù.
»ç°í ¿¹¹æ¿¡ È¿°úÀûÀÎ 4°¡Áö ¿¹¹æ¾ÈÀü±â¼ú(±ä±Þ Á¦µ¿ º¸Á¶½Ã½ºÅÛ PCS, ´ÙÀÌ³»¹Í ·¹ÀÌ´õ Å©·çÁî ÄÁÆ®·Ñ DRCC, Â÷¼± ÃßÀû ¾î½Ã½ºÆ® LTA, ¿ÀÅä¸ÅÆ½ ÇÏÀÌºö AHB)ÀÎ Åä¿äÅ¸ ¼¼ÀÌÇÁÆ¼ ¼¾½º(TSS), 8°³ÀÇ SRS ¿¡¾î¹é, »ç°¢Áö´ë °¨Áö ¸ð´ÏÅÍ(BSM), ±×¸®°í ÀüÀÚ½Ä ÁÖÂ÷ºê·¹ÀÌÅ©(EPB) ¹× ¿ÀÅäÈ¦µå ±â´ÉÀÌ ±âº» ÀåÂøµÆ´Ù.
Åä¿äÅ¸ ÄÚ¸®¾ÆÀÇ Å¸ÄÉ¹«¶ó ³ëºÎÀ¯Å° »çÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø¿¡ Ãâ½ÃµÈ ´º Á¦³Ê·¹ÀÌ¼Ç RAV4´Â ´Ù¾çÇÑ ÁÖÇàÈ¯°æ¿¡¼ ¿îÀüÀÇ Áñ°Å¿òÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï °³¹ßµÆ´Ù¡±¸ç, ¡°¡®SUVÀÇ »õ·Î¿î µå·¹½ºÄÚµå¡¯¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â ´º RAV4¿Í ÇÔ²² ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¶óÀÌÇÁ ½ºÅ¸ÀÏÀ» Ç¥ÇöÇØ º¸½Ã±â ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±¹³» ÆÇ¸Å°¡°ÝÀº °¡¼Ö¸° 2WD 3540¸¸¿ø, ÇÏÀÌºê¸®µå 2WD 3930¸¸¿ø, ÇÏÀÌºê¸®µå AWD 4580¸¸¿øÀÌ´Ù(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ, °³º°¼Òºñ¼¼ 3.5% ±âÁØ).