[스포츠한국 이승택 기자] 토요타 코리아가 2019 서울 모터쇼에서 「Enjoy Your Style」이라는 새 브랜드 슬로건으로 고객과의 커뮤니케이션을 시작한다고 밝혔다.「Enjoy Your Style」은 '안전하고 신뢰 할 수 있는 브랜드를 넘어, 앞선 기술을 바탕으로 고객의 다양한 라이프스타일 속에서 젊고, 역동적이며, 개성 넘치는 브랜드가 되겠다'라는 토요타의 의지를 담고 있다는 설명이다.「Enjoy」는 토요타와 함께 더욱 즐겁고 활력 있는 삶을, 「Your Style」은 나만의 생각과 방식을 추구하는 고객의 삶을 더욱 멋지고 다채롭게 즐길 수 있도록 하겠다 라는 내용으로, 'Enjoy Your Style, 당신의 느낌대로·생각대로·스타일대로 마음껏 즐겨봐!'를 의미한다는 것.특히, 이번 서울 모터쇼에서는 고객들이 토요타의 새로운 브랜드 슬로건을 경험할 수 있도록 ‘토요타 ENJOY 타워’, ‘뉴 제너레이션 RAV4 드라이빙 룸’, ‘VR 어트랙션’, ‘모터스포츠 콘셉트 존’ 등 다양한 공간을 마련할 예정이다.또한, 모터쇼 이후에도 라이프스타일 관련 다채로운 마케팅 활동을 통해 즐거움의 경험을 지속적으로 전달한다는 계획이다.토요타 코리아 강대환 상무는 “친환경 자동차의 진정한 리더로서 차에 대한 즐거움 뿐만 아니라 고객 분들의 삶에 즐거움을 더해 줄 브랜드가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.