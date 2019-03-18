BMWÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ 2ÀÎ½Â ·Îµå½ºÅÍÀÎ ´º Z4´Â BMWÀÇ ÇÙ½É °¡Ä¡ÀÎ ¡®¿îÀüÀÇ Áñ°Å¿ò¡¯À» °¡Àå Àß º¸¿©ÁÖ´Â ¸ðµ¨ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ 3¼¼´ë·Î ÁøÈÇÏ¸é¼ Å¬·¡½ÄÇÑ ÆÐºê¸¯ ¼ÒÇÁÆ®Åé°ú °¨¼ºÀûÀÎ Â÷Ã¼ µðÀÚÀÎ, ¿îÀüÀÚ Áß½ÉÀÇ ½Ç³» µðÀÚÀÎÀ» °®ÃèÀ¸¸ç, ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ÁÖÇà ¼º´É°ú ¹ÎÃ¸ÇÑ ÇÚµé¸µ, Ã·´Ü ÁÖÇà º¸Á¶ ½Ã½ºÅÛÀ» ´õÇß´Ù.
±¹³»¿¡´Â ´º Z4 sDrive20i ½ºÆ÷Ã÷ ¶óÀÎ°ú ´º Z4 sDrive20i M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö¸¦ ¸ÕÀú ¼±º¸ÀÌ¸ç, M ÆÛÆ÷¸Õ½º ¸ðµ¨ÀÎ ´º Z4 M40i´Â ÇÏ¹Ý±â Ãâ½Ã ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¡ãÁ¤Åë ·Îµå½ºÅÍÀÇ °¨¼º »ì¸° ¿Ü°ü°ú ¿îÀüÀÚ Áß½ÉÀÇ ½Ç³» µðÀÚÀÎ
Æ¯È÷ Çìµå¶óÀÌÆ®´Â BMW ºê·£µå ÃÖÃÊ·Î À¯ÀÏÇÏ°Ô ¼öÁ÷Çü Çìµå¶óÀÌÆ®°¡ Àû¿ëµÆÀ¸¸ç 20i ¸ðµ¨¿¡´Â LED Çìµå¶óÀÌÆ®, M40i ¸ðµ¨¿¡´Â Ç® LED Çìµå¶óÀÌÆ®°¡ Àû¿ëµÈ´Ù.
È»ìÇ¥ ÇüÅÂÀÇ À±°û¼±À¸·Î ½Ã¿øÇÏ°Ô ÆîÃÄÁø º¸´ÖÀº Å¬·¡½Ä ½ºÆ÷Ã÷Ä«ÀÇ Æ¯Â¡À» º¸¿©ÁÖ¸ç, º¸´Ö Ãø¸é¿¡¼ ÈÄ¹Ìµî±îÁö »¸Àº »ó´Ü Ä³¸¯ÅÍ ¶óÀÎ°ú ´ëÇü ¿¡¾î ºê¸®´õ¿¡¼ µÞ¹ÙÄû ÈÙ ¾ÆÄ¡±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ÇÏ´Ü Ä³¸¯ÅÍ ¶óÀÎÀº ´º Z4¸¦ µÑ·¯½Ñ °ø±âÀÇ Èå¸§À» Çü»óÈÇÏ¸ç ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ, Æ®··Å© »ó´ÜÀÇ ÀÏÃ¼Çü ½ºÆ÷ÀÏ·¯¿Í 3D Å×ÀÏ¶óÀÌÆ®°¡ ÈÄ¸é µðÀÚÀÎÀ» ¿Ï¼ºÇÑ´Ù.
½Ç³»´Â ¿îÀüÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾úÀ¸¸ç ÃÖÃÊ·Î Çìµå·¹½ºÆ® ÀÏÃ¼Çü M ½ºÆ÷Ã÷ ½ÃÆ®¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ Àü ¸ðµ¨¿¡ ¹ö³×½ºÄ« ³»Àå °¡Á×°ú ÇÔ²² Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ°¡ Àû¿ëµÆÀ¸¸ç, ½ºÆ÷Ã÷ ½ºÆ¼¾î¸µ ÈÙ(M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö, M40i), ¼¾»çÅÃ ´ë½Ãº¸µå°¡ ÀÎÅ×¸®¾î¿¡ Àû¿ëµÆ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ½ÃÆ® µÚÂÊÀÇ ¼ö³³ °ø°£, ¼¾ÅÍ ¾Ï·¹½ºÆ® ¾Æ·¡ À§Ä¡ÇÑ ÄÅÈ¦´õ, ´ëÇü Æ÷ÄÏ, ¿É¼ÇÀ¸·Î Á¦°øµÇ´Â À©µå µðÇÃ·ºÅÍ¸¦ ÅëÇØ ½Ç¿ë¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.
Àüµ¿½Ä ¼ÒÇÁÆ®ÅéÀº ½Ã¼Ó ÃÖ´ë 50km/h ±¸°£±îÁö 10ÃÊ ÀÌ³»¿¡ ÀÚµ¿À¸·Î °³ÆóµÈ´Ù. ¼ÒÇÁÆ®Åé Àû¿ëÀ¸·Î °æ·®È»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Æ®··Å© °ø°£ È®º¸ ¿ª½Ã °³¼±µÇ¾ú´Ù. ´º Z4´Â ¼ÒÇÁÆ®ÅéÀÇ °³Æó¿Í »ó°ü¾øÀÌ Æ®··Å© ¿ë·®ÀÌ 180¸®ÅÍ(Å¾ ¿ÀÇÂ½Ã)¿¡¼ 281¸®ÅÍ·Î ´Ã¾î³µ´Ù.
¡ã°·ÂÇÑ ¼º´ÉÀÇ ¿£Áø°ú ¹ÎÃ¸¼º °ÈÇÑ ¼¨½Ã
´º Z4´Â 2°¡Áö ¿£Áø »ç¾çÀ¸·Î ±¹³» Ãâ½ÃµÈ´Ù. ´º Z4 sDrive20i´Â 2.0¸®ÅÍ 4±âÅë ¿£ÁøÀ» Å¾ÀçÇß´Ù. ÃÖ°íÃâ·ÂÀº 197¸¶·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 32.6kg¡¤mÀÇ ÈûÀ» ³»¸ç, Á¤Áö»óÅÂ¿¡¼ 100km/h±îÁö °É¸®´Â ½Ã°£Àº 6.6ÃÊ´Ù.
´º Z4 M40i´Â M ÆÛÆ÷¸Õ½º Æ®À©ÆÄ¿ö ÅÍº¸ ±â¼úÀÌ Àû¿ëµÈ 3.0¸®ÅÍ Á÷·Ä 6±âÅë ¿£ÁøÀ» Å¾ÀçÇØ ÃÖ°íÃâ·Â 387¸¶·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 50.9kg¡¤mÀÇ °·ÂÇÑ ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÏ¸ç, Á¤Áö »óÅÂ¿¡¼ 100km/h °¡¼Ó¿¡ °É¸®´Â ½Ã°£Àº ´Ü 4.5ÃÊ°¡ °É¸°´Ù.
¡ã´Ù¾çÇÑ ¿îÀüÀÚ ÁÖÇàº¸Á¶ ½Ã½ºÅÛ°ú ÃÖ½Å BMW OS 7.0
´º Z4´Â »õ·Î¿î ¿É¼Ç ÆÐÅ°Áö(ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç ÆÐÅ°Áö)¸¦ ÅëÇØ '½ºÅé&°í(Stop& Go)' ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â ¾×Æ¼ºê Å©·çÁî ÄÁÆ®·Ñ ±â´ÉÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ Z4 ÃÖÃÊ·Î ÃÖ½Å BMW Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ°¡ Ãß°¡µÇ¾î ÁÖÇà ½Ã¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ Á÷°üÀûÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÆÄÅ· ¾î½Ã½ºÅÏÆ® ½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÅ °¡¼Ó°ú Á¦µ¿±îÁö Á¶ÀÛÇØ ´õ¿í Á¤¹ÐÇÑ ÁÖÂ÷¸¦ µµ¿ÍÁÖ¸ç, ¸·´Ù¸¥ °ñ¸ñÀ» ÈÄÁøÀ¸·Î ºüÁ® ³ª°¡¾ßÇÏ´Â »óÈ²¿¡¼ ÃÖ´ë 50¹ÌÅÍ±îÁö Â÷·®ÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î ¿Ô´ø ±æÀ» °Å½½·¯ Å»ÃâÇÏ´Â ¡®ÈÄÁø ¾î½Ã½ºÅÏÆ® (Reversing Assistant)¡¯ ±â´Éµµ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡ãÃß°¡ ¿É¼Ç ÆÐÅ°Áö·Î ¼ÒºñÀÚ ¼±ÅÃÀÇ Æø ³ÐÇô
BMW ´º Z4´Â Ãß°¡ ÆÐÅ°Áö¸¦ ÅëÇØ °í°´ÀÌ Á÷Á¢ ¼±È£ÇÏ´Â ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¾×Æ¼ºê Å©·çÁî ÄÜÆ®·Ñ°ú Ç® LED Çìµå¶óÀÌÆ®·Î ±¸¼ºµÈ ¡®ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç ÆÐÅ°Áö¡¯ ¿Ü¿¡ M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö ¸ðµ¨Àº M ½ºÆ÷Ã÷ ºê·¹ÀÌÅ©¿Í M ½ÃÆ® º§Æ®·Î ±¸¼ºµÈ ¡®ÆÛÆ÷¸Õ½º ÆÐÅ°Áö¡¯¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö¿Í M40i ¸ðµ¨Àº Æ¯º°ÇÑ ÇÁ·ÎÁð ±×·¹ÀÌ ¿ÜÀå ÄÃ·¯¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿É¼Ç ÆÐÅ°Áö Ãß°¡ °¡°ÝÀº ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç ÆÐÅ°Áö°¡ 180¸¸¿ø, ÆÛÆ÷¸Õ½º ÆÐÅ°Áö°¡ 100¸¸¿øÀÌ¸ç, ÇÁ·ÎÁð ±×·¹ÀÌ ¿ÜÀå ÄÃ·¯ ¿É¼ÇÀº 230¸¸¿øÀÌ´Ù.
BMW ´º Z4ÀÇ °¡°ÝÀº ´º Z4 sDrive20i M ½ºÆ÷Ã÷ ¶óÀÎ 6,520¸¸¿ø, ´º Z4 sDrive20i M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö°¡ 6,710¸¸¿ø(°³º°¼Òºñ¼¼ ÀÎÇÏ Àû¿ë), 7¿ù ÀÌÈÄ Ãâ½Ã ¿¹Á¤ÀÎ ´º Z4 M40i´Â 9,070¸¸¿øÀÌ´Ù(Àü ¸ðµ¨ ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ).