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BMW ÄÚ¸®¾Æ°¡ 3¼¼´ë ´º Z4 ±¹³» Ãâ½Ã ¶óÀÎ¾÷À» °ø°³ÇÏ°í »çÀü °è¾àÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

BMWÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ 2ÀÎ½Â ·Îµå½ºÅÍÀÎ ´º Z4´Â BMWÀÇ ÇÙ½É °¡Ä¡ÀÎ ¡®¿îÀüÀÇ Áñ°Å¿ò¡¯À» °¡Àå Àß º¸¿©ÁÖ´Â ¸ðµ¨ÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ 3¼¼´ë·Î ÁøÈ­ÇÏ¸é¼­ Å¬·¡½ÄÇÑ ÆÐºê¸¯ ¼ÒÇÁÆ®Åé°ú °¨¼ºÀûÀÎ Â÷Ã¼ µðÀÚÀÎ, ¿îÀüÀÚ Áß½ÉÀÇ ½Ç³» µðÀÚÀÎÀ» °®ÃèÀ¸¸ç, ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ÁÖÇà ¼º´É°ú ¹ÎÃ¸ÇÑ ÇÚµé¸µ, Ã·´Ü ÁÖÇà º¸Á¶ ½Ã½ºÅÛÀ» ´õÇß´Ù.

±¹³»¿¡´Â ´º Z4 sDrive20i ½ºÆ÷Ã÷ ¶óÀÎ°ú ´º Z4 sDrive20i M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö¸¦ ¸ÕÀú ¼±º¸ÀÌ¸ç, M ÆÛÆ÷¸Õ½º ¸ðµ¨ÀÎ ´º Z4 M40i´Â ÇÏ¹Ý±â Ãâ½Ã ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¡ãÁ¤Åë ·Îµå½ºÅÍÀÇ °¨¼º »ì¸° ¿Ü°ü°ú ¿îÀüÀÚ Áß½ÉÀÇ ½Ç³» µðÀÚÀÎ

3¼¼´ë ´º Z4ÀÇ ½ºÆ÷Æ¼ÇÑ ¿Ü°üÀº »õ·Î¿î ¸Þ½Ã µðÀÚÀÎÀÇ Å°µå´Ï ±×¸±°ú Çìµå¶óÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¿Ï¼ºµÈ´Ù.

Æ¯È÷ Çìµå¶óÀÌÆ®´Â BMW ºê·£µå ÃÖÃÊ·Î À¯ÀÏÇÏ°Ô ¼öÁ÷Çü Çìµå¶óÀÌÆ®°¡ Àû¿ëµÆÀ¸¸ç 20i ¸ðµ¨¿¡´Â LED Çìµå¶óÀÌÆ®, M40i ¸ðµ¨¿¡´Â Ç® LED Çìµå¶óÀÌÆ®°¡ Àû¿ëµÈ´Ù.

È­»ìÇ¥ ÇüÅÂÀÇ À±°û¼±À¸·Î ½Ã¿øÇÏ°Ô ÆîÃÄÁø º¸´ÖÀº Å¬·¡½Ä ½ºÆ÷Ã÷Ä«ÀÇ Æ¯Â¡À» º¸¿©ÁÖ¸ç, º¸´Ö Ãø¸é¿¡¼­ ÈÄ¹Ìµî±îÁö »¸Àº »ó´Ü Ä³¸¯ÅÍ ¶óÀÎ°ú ´ëÇü ¿¡¾î ºê¸®´õ¿¡¼­ µÞ¹ÙÄû ÈÙ ¾ÆÄ¡±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ÇÏ´Ü Ä³¸¯ÅÍ ¶óÀÎÀº ´º Z4¸¦ µÑ·¯½Ñ °ø±âÀÇ Èå¸§À» Çü»óÈ­ÇÏ¸ç ¿øÈ°ÇÏ°Ô ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ, Æ®··Å© »ó´ÜÀÇ ÀÏÃ¼Çü ½ºÆ÷ÀÏ·¯¿Í 3D Å×ÀÏ¶óÀÌÆ®°¡ ÈÄ¸é µðÀÚÀÎÀ» ¿Ï¼ºÇÑ´Ù.

½Ç³»´Â ¿îÀüÀÚ Áß½ÉÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾úÀ¸¸ç ÃÖÃÊ·Î Çìµå·¹½ºÆ® ÀÏÃ¼Çü M ½ºÆ÷Ã÷ ½ÃÆ®¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ Àü ¸ðµ¨¿¡ ¹ö³×½ºÄ« ³»Àå °¡Á×°ú ÇÔ²² Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ°¡ Àû¿ëµÆÀ¸¸ç, ½ºÆ÷Ã÷ ½ºÆ¼¾î¸µ ÈÙ(M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö, M40i), ¼¾»çÅÃ ´ë½Ãº¸µå°¡ ÀÎÅ×¸®¾î¿¡ Àû¿ëµÆ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ½ÃÆ® µÚÂÊÀÇ ¼ö³³ °ø°£, ¼¾ÅÍ ¾Ï·¹½ºÆ® ¾Æ·¡ À§Ä¡ÇÑ ÄÅÈ¦´õ, ´ëÇü Æ÷ÄÏ, ¿É¼ÇÀ¸·Î Á¦°øµÇ´Â À©µå µðÇÃ·ºÅÍ¸¦ ÅëÇØ ½Ç¿ë¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.

Â÷Ã¼´Â Á¤Åë ·Îµå½ºÅÍÀÇ °³³äÀ» ÀçÇØ¼®ÇØ, ´õ¿í ³¯·ÆÇÏ°í ¹ÎÃ¸ÇÑ ºñÀ²·Î ÀçÅº»ýÇß´Ù. ÀüÀå, ÀüÆø, Àü°í´Â °¢°¢ 85mm, 74mm, 13mm ´Ã¾î³ª 4,324mm, 1,864mm, 1,304mmÀÌ¸ç, ÈÙº£ÀÌ½º´Â 26mm°¡ ÁÙ¾îµç 2,470mmÀÌ´Ù. ¾ÕµÚ À±°Å´Â °¢°¢ 98mm, 57mm ´Ã¾î³­ 1,609mm, 1,616mm´Ù. ¿îÀü¼®Àº °¡¿îµ¥ ¹«°ÔÁß½É ÂÊÀ¸·Î ÀÌµ¿Çß´Ù.

Àüµ¿½Ä ¼ÒÇÁÆ®ÅéÀº ½Ã¼Ó ÃÖ´ë 50km/h ±¸°£±îÁö 10ÃÊ ÀÌ³»¿¡ ÀÚµ¿À¸·Î °³ÆóµÈ´Ù. ¼ÒÇÁÆ®Åé Àû¿ëÀ¸·Î °æ·®È­»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Æ®··Å© °ø°£ È®º¸ ¿ª½Ã °³¼±µÇ¾ú´Ù. ´º Z4´Â ¼ÒÇÁÆ®ÅéÀÇ °³Æó¿Í »ó°ü¾øÀÌ Æ®··Å© ¿ë·®ÀÌ 180¸®ÅÍ(Å¾ ¿ÀÇÂ½Ã)¿¡¼­ 281¸®ÅÍ·Î ´Ã¾î³µ´Ù.

¡ã°­·ÂÇÑ ¼º´ÉÀÇ ¿£Áø°ú ¹ÎÃ¸¼º °­È­ÇÑ ¼¨½Ã

´º Z4´Â 2°¡Áö ¿£Áø »ç¾çÀ¸·Î ±¹³» Ãâ½ÃµÈ´Ù. ´º Z4 sDrive20i´Â 2.0¸®ÅÍ 4±âÅë ¿£ÁøÀ» Å¾ÀçÇß´Ù. ÃÖ°íÃâ·ÂÀº 197¸¶·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 32.6kg¡¤mÀÇ ÈûÀ» ³»¸ç, Á¤Áö»óÅÂ¿¡¼­ 100km/h±îÁö °É¸®´Â ½Ã°£Àº 6.6ÃÊ´Ù.

´º Z4 M40i´Â M ÆÛÆ÷¸Õ½º Æ®À©ÆÄ¿ö ÅÍº¸ ±â¼úÀÌ Àû¿ëµÈ 3.0¸®ÅÍ Á÷·Ä 6±âÅë ¿£ÁøÀ» Å¾ÀçÇØ ÃÖ°íÃâ·Â 387¸¶·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 50.9kg¡¤mÀÇ °­·ÂÇÑ ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÏ¸ç, Á¤Áö »óÅÂ¿¡¼­ 100km/h °¡¼Ó¿¡ °É¸®´Â ½Ã°£Àº ´Ü 4.5ÃÊ°¡ °É¸°´Ù.

´º Z4¿¡ Å¾ÀçµÈ °­·ÂÇÑ ¿£ÁøÀº ÃÖ½Å 8´Ü ½ºÅÜÆ®·Î´Ð ½ºÆ÷Ã÷ º¯¼Ó±â¿Í °áÇÕÇØ ÃÖ»óÀÇ ¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÏ¸ç ¸ðµç ¿£Áø ¶óÀÎ¾÷Àº ¹è±â °¡½º Àú°¨À» À§ÇØ °¡¼Ö¸° ¹Ì¸³ÀÚ ÇÊÅÍ¸¦ ÀåÂøÇßÀ¸¸ç, À¯·Î6(EURO 6d-TEMP) ±ÔÁ¦ Ç¥ÁØÀ» ÁØ¼öÇÑ´Ù.

¡ã´Ù¾çÇÑ ¿îÀüÀÚ ÁÖÇàº¸Á¶ ½Ã½ºÅÛ°ú ÃÖ½Å BMW OS 7.0

´º Z4´Â »õ·Î¿î ¿É¼Ç ÆÐÅ°Áö(ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç ÆÐÅ°Áö)¸¦ ÅëÇØ '½ºÅé&°í(Stop& Go)' ±â´ÉÀÌ ÀÖ´Â ¾×Æ¼ºê Å©·çÁî ÄÁÆ®·Ñ ±â´ÉÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ Z4 ÃÖÃÊ·Î ÃÖ½Å BMW Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ°¡ Ãß°¡µÇ¾î ÁÖÇà ½Ã¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ Á÷°üÀûÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÆÄÅ· ¾î½Ã½ºÅÏÆ® ½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÅ °¡¼Ó°ú Á¦µ¿±îÁö Á¶ÀÛÇØ ´õ¿í Á¤¹ÐÇÑ ÁÖÂ÷¸¦ µµ¿ÍÁÖ¸ç, ¸·´Ù¸¥ °ñ¸ñÀ» ÈÄÁøÀ¸·Î ºüÁ® ³ª°¡¾ßÇÏ´Â »óÈ²¿¡¼­ ÃÖ´ë 50¹ÌÅÍ±îÁö Â÷·®ÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î ¿Ô´ø ±æÀ» °Å½½·¯ Å»ÃâÇÏ´Â ¡®ÈÄÁø ¾î½Ã½ºÅÏÆ® (Reversing Assistant)¡¯ ±â´Éµµ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¡ãÃß°¡ ¿É¼Ç ÆÐÅ°Áö·Î ¼ÒºñÀÚ ¼±ÅÃÀÇ Æø ³ÐÇô

BMW ´º Z4´Â Ãß°¡ ÆÐÅ°Áö¸¦ ÅëÇØ °í°´ÀÌ Á÷Á¢ ¼±È£ÇÏ´Â ¿É¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¾×Æ¼ºê Å©·çÁî ÄÜÆ®·Ñ°ú Ç® LED Çìµå¶óÀÌÆ®·Î ±¸¼ºµÈ ¡®ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç ÆÐÅ°Áö¡¯ ¿Ü¿¡ M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö ¸ðµ¨Àº M ½ºÆ÷Ã÷ ºê·¹ÀÌÅ©¿Í M ½ÃÆ® º§Æ®·Î ±¸¼ºµÈ ¡®ÆÛÆ÷¸Õ½º ÆÐÅ°Áö¡¯¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö¿Í M40i ¸ðµ¨Àº Æ¯º°ÇÑ ÇÁ·ÎÁð ±×·¹ÀÌ ¿ÜÀå ÄÃ·¯¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¿É¼Ç ÆÐÅ°Áö Ãß°¡ °¡°ÝÀº ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç ÆÐÅ°Áö°¡ 180¸¸¿ø, ÆÛÆ÷¸Õ½º ÆÐÅ°Áö°¡ 100¸¸¿øÀÌ¸ç, ÇÁ·ÎÁð ±×·¹ÀÌ ¿ÜÀå ÄÃ·¯ ¿É¼ÇÀº 230¸¸¿øÀÌ´Ù.

BMW ´º Z4ÀÇ °¡°ÝÀº ´º Z4 sDrive20i M ½ºÆ÷Ã÷ ¶óÀÎ 6,520¸¸¿ø, ´º Z4 sDrive20i M ½ºÆ÷Ã÷ ÆÐÅ°Áö°¡ 6,710¸¸¿ø(°³º°¼Òºñ¼¼ ÀÎÇÏ Àû¿ë), 7¿ù ÀÌÈÄ Ãâ½Ã ¿¹Á¤ÀÎ ´º Z4 M40i´Â 9,070¸¸¿øÀÌ´Ù(Àü ¸ðµ¨ ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ).

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2019/03/18 17:28:05

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¡®ÃÖ¾ÇÀÇ ÅÂÅ¬¡æÅðÀå¡¯ ÀÌ½Â¿ì, ¼öºñ·Â Çâ»óÀº ¼±ÅÃ¾Æ´Ñ ÇÊ¼ö´Ù
¡®ÃÖ¾ÇÀÇ ÅÂÅ¬¡æÅðÀå¡¯ ÀÌ½Â¿ì, ¼öºñ·Â Çâ»óÀº ¼±ÅÃ¾Æ´Ñ ÇÊ¼ö´Ù[ÀÌÀçÈ£ÀÇ ÇÒ¸»ÇÏÀÚ]
list icon ½ºÇÑ À§Å¬¸®
Àç´É ³ÑÄ¡´Â ¾ß±¸ Ç³¿î¾Æ, ±âÀÎÀÎ°¡ ÃµÀçÀÎ°¡
Àç´É ³ÑÄ¡´Â ¾ß±¸ Ç³¿î¾Æ, ±âÀÎÀÎ°¡ ÃµÀçÀÎ°¡[½ºÇÑ À§Å¬¸®]

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