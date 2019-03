[스포츠한국 김동찬 기자] 스마일게이트 희망스튜디오(이하 희망스튜디오)가 새 학기맞이 사회공헌 활동을 시작했다.희망스튜디오는 12일 ‘미래세대를 위한 더 나은 세상(A Better World for the Next Generation) 이라는 비전 아래, 어려움에 처한 아동들에게 희망을 전하고, 새학기를 맞아 응원의 메시지를 전하고자 새 학기 맞이 사회공헌 활동을 진행했다고 밝혔다.희망스튜디오는 자사의 버츄얼 유튜버 ‘세아’를 주제로 진행했던 굿즈 공모전에서 선정된 우수 아이디어 4종을 굿즈로 제작해 판매했다. 판매 수익금은 청소년 폭력예방재단 ‘푸른나무 정예단’에 기부해 1인 크리에이터가 꿈인 소외계층 청소년의 교육 지원을 위해 사용될 예정이다또 새 학교에서 입학을 맞이한 소외계층 아동들을 위한 학용품 선물 ‘스마일 기프트(Smile Gift)’를 지구촌학교 외 7곳에 전달했다. 각 연령에 맞는 필기구와 학용품 세트로 구성된 스마일 기프트는 임직원 봉사자들이 선물 받을 어린이와 청소년들을 위해 카드를 손수 작성했다.이와 함께 희망스튜디오는 지난 2월 미등록 이주아동들이 생활하는 경기도 군포시에 위치한 ‘아시아의 창 어린이집’의 놀이공간 리뉴얼 및 안전시설 정비, 설치를 진행했다. 놀이공간 리뉴얼 및 개보수는 선데이토즈의 모바일 게임 ‘상하이 애니팡’ ‘아쿠아스토리’ ‘애니팡2’ ‘애니팡3’의 기부 이벤트로 모인 수익금으로 진행했다.한편 2012년 설립된 스마일게이트 희망스튜디오는 지난해 약 81개의 기관, 2만4685명의 아동들에게 후원 및 기부금을 전달했으며, 올해도 사각지대 아동청소년 이슈해결을 위한 기부활동을 국내외로 확대해 나갈 계획이다.