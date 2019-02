가발 브랜드 핑크에이지가 17주년을 기념하는 이벤트를 오픈한 가운데, 사과문을 게재했다.26일 핑크에이지 측은 공식 인스타그램 계정을 통해 "이용에 불편을 드려 정말 죄송하다"고 글을 올렸다.이어 "(이날 오전) 11시에 서버가 일시적으로 다운됐다. 현재는 어느 정도 서버의 안정화를 가져온 상태이므로 사이트 내에 이용이 가능하다"면서 "단, 서버복구 작업이 아직 불안정하여 사이트 내에 로그인 및 결제 페이지 속도가 지연되고 있음을 양해 부탁드린다"고 전했다.앞서 핑크에이지 측은 다이슨 드라이어, 디올 어딕트 립글로우, 입생로랑 틴트 등과 자사 브랜드 제품을 17원에 선착순 판매하는 이벤트를 진행했지만, 접속 증가로 인한 서버 오류로 이벤트에 차질이 생긴 바 있다.이와 함께 "이벤트는 11시 이벤트와 12시 이벤트를 동시 오픈하였으며, 1시 이벤트는 정상 진행 될 예정입니다. 많은 양해 부탁드린다"면서 "up to 90% 할인 이벤트는 기존 3시 마감에서 자정까지 연장 진행 할 예정"이라고 덧붙였다.고객님 안녕하세요.이용에 불편을 드려 정말 죄송합니다.고객님들의 많은 관심과 사랑으로 인하여 11시에 서버가 일시적으로 다운이 되었었습니다.현재는 어느정도 서버의 안정화를 가져온 상태이므로 사이트내에 이용이 가능합니다.단, 서버복구 작업이 아직 불안정하여 사이트 내에 로그인 및 결제 페이지 속도가 지연되고 있음을 양해 부탁드립니다.이벤트는 11시 이벤트와 12시 이벤트를 동시 오픈하였으며, 1시 이벤트는 정상 진행 될 예정입니다. 많은 양해 부탁드립니다.up to 90% 할인 이벤트는 기존 3시 마감에서 밤 12시까지 연장 진행 할 예정입니다전 직원 모두 복구 작업에 만전을 기하고 있습니다.많은 관심과 사랑에 고개숙여 감사드리며 다시 한번 사과의 말씀 드립니다.