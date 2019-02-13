2019³âÇü ´º F-PACE´Â ¸ðµç Æ®¸²¿¡ °ÉÃÄ µðÀÚÀÎ°ú ÆíÀÇ»ç¾çÀÌ ÇÑÃþ °ÈµÈ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¾î´ðÆ¼ºê LED Çìµå·¥ÇÁ°¡ Àü ¸ðµ¨ ±âº» »ç¾çÀ¸·Î Á¦°øµÅ ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ¿Ü°üÀ» ¿Ï¼ºÇÑ´Ù. ¾î´ðÆ¼ºê LED Çìµå·¥ÇÁ´Â ¼±¸íÇÏ°í ÀÏÁ¤ÇÑ ¹à±â¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ÇÔ²² Á¦°øµÇ´Â ¿ÀÅä ÇÏÀÌºö ¾î½Ã½ºÆ® ±â´ÉÀ» ÅëÇØ ¿îÀüÀÚÀÇ ¾ÈÀüÇÑ ÁÖÇàÀ» µ½´Â´Ù. ¶ÇÇÑ ¸ðµç ¸ðµ¨¿¡ ·çÇÁ ·¹ÀÏÀÌ Àû¿ëµÅ ´Ù¾çÇÑ ¾×¼¼¼¸® Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
½Ç³» ´ë½Ãº¸µå »óºÎ Ä¿¹ö¿Í ¼¾ÅÍÄÜ¼Ö »çÀÌµå ºÎºÐ µî ÀÎÅ×¸®¾î ¸¶°¨ Ç°Áúµµ °³¼±µÆ´Ù. ¿©±â¿¡ ½º¿þÀÌµå Çìµå¶óÀÌ´×, Á¶¸í Ã³¸®µÈ ¾Ë·ç¹Ì´½ Æ®·¹µå ÇÃ·¹ÀÌÆ®, ¸ÞÅ» ½ºÆ÷Ã÷ Æä´Þ Å¶ µîÀÌ Àü ¸ðµ¨¿¡ Àû¿ëµÅ ÇÑÃþ ´õ °í±Þ½º·¯¿î ½Ç³» ºÐÀ§±â¸¦ Á¶¼ºÇÑ´Ù.
±âÁ¸ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¸ðµ¨¿¡¸¸ Á¦°øµÇ´ø ¼³Á¤ °¡´ÉÇÑ ÀÎÅ×¸®¾î ¹«µå ¶óÀÌÆÃµµ 30d S ¸ðµ¨¿¡ Ãß°¡ Àû¿ëµÈ´Ù.
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ¸ðµ¨À» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµ¨¿¡´Â ½ºÅé-¾Øµå-°í ±â´ÉÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¾î´ðÆ¼ºê Å©·çÁî ÄÁÆ®·Ñ ±â´É°ú »ç°¢Áö´ë ¾î½Ã½ºÆ® ±â´Éµµ ±âº» »ç¾çÀ¸·Î Áö¿øÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ, Àü ¸ðµ¨¿¡ ´«ºÎ½É ¹æÁö ±â´ÉÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ÇÁ·¹ÀÓ ¾ø´Â ·ë¹Ì·¯, Å° ¾øÀÌ ¹®À» ¿ ¼ö ÀÖ´Â Å°¸®½º ¿£Æ®¸®, ½º¸¶Æ®ÆùÀ» ÅëÇØ °øÁ¶ ÀåÄ¡ Á¶Àý ¹× Â÷·® Àá±Ý µîÀÇ ¿ø°Ý ¼³Á¤À» Áö¿øÇÏ´Â ÀÎÄÁÆ®·Ñ ¸®¸ðÆ® ÇÁ¸®¹Ì¾ö µîÀ» Ãß°¡ÇØ ÆíÀÇ»ç¾çÀ» ³ô¿´´Ù.
Àç±Ô¾î·£µå·Î¹öÄÚ¸®¾Æ´Â ±âÁ¸ ¿É¼ÇÀ¸·Î Á¦°øµÇ´ø °í±Þ »ç¾ç°ú ¾ÈÀü ±â¼úµéÀ» ±âº» »ç¾çÀ¸·Î ´ë°Å Àû¿ëÇØ ´º F-PACE¸¦ ¼±º¸¿´´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ¿©±â¿¡ °³º°¼Òºñ¼¼ ÀÎÇÏºÐÀ» Ãß°¡ Àû¿ëÇÏ¸é º¸´Ù ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡µµ 2019³âÇü ´º F-PACE Ãâ½Ã¸¦ ±â³ä, ±âÁ¸ º¸Áõ ±â°£ÀÎ 3³â 10¸¸km¿¡¼ 5³â 20¸¸km·Î º¸Áõ ±â°£À» ¿¬ÀåÇÑ(2³â 10¸¸km Ãß°¡ ¿¬Àå) ÇÁ·Î±×·¥À» ¸ðµç 2¿ù Â÷·® Ãâ°í°í°´¿¡°Ô Æ¯º°ÇÏ°Ô Á¦°øÇÑ´Ù.
°³º°¼Òºñ¼¼ ÀÎÇÏºÐÀÌ Àû¿ëµÈ Æ®¸² º° ÆÇ¸Å °¡°ÝÀº 20d ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 7110¸¸¿ø, 20d R-½ºÆ÷Æ® 7780¸¸¿ø, 20d Æ÷Æ®Æú¸®¿À 7940¸¸¿ø, 30d S 1¾ï 260¸¸¿øÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡´Â ±¸ÀÔ ÈÄ 5³â µ¿¾È ÇÊ¿ä ¼Ò¸ðÇ°À» ±³Ã¼ÇØÁÖ´Â ¡®5³â ¼ºñ½º ÇÃ·£ ÆÐÅ°Áö¡¯°¡ Æ÷ÇÔµÈ´Ù.
Àç±Ô¾î·£µå·Î¹öÄÚ¸®¾Æ ¹éÁ¤Çö ´ëÇ¥´Â ¡°·°¼Å¸® ÆÛÆ÷¸Õ½º SUV F-PACE´Â ±¹³»´Â ¹°·Ð ¼¼°èÀûÀ¸·Î ²ÙÁØÇÑ ÀÎ±â¸¦ ´©¸®¸ç ºê·£µåÀÇ »õ·Î¿î ¹æÇâ¼ºÀ» Á¦½ÃÇÑ ¸ðµ¨¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃÖ½Å ¾ÈÀü ¹× ÆíÀÇ»çÇâÀ» Å¾ÀçÇÑ 2019³âÇü ´º F-PACE¸¦ ´õ ¸¹Àº °í°´µéÀÌ °æÇèÇØ º¸±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.