제네시스는 G70(지 세븐티)가 지난달 14일(이하 현지시간) ‘북미 올해의 차’에 최종 선정된데 이어, 북미에서 디자인 및 품질 등의 분야에서 꾸준히 호평을 이어가며 빠른 속도로 브랜드 인지도를 높이고 있다고 밝혔다.G70는 지난달 30일 미국 자동차 전문 매거진 카앤드라이버가 선정하는 에디터스 초이스 2019(Car and Driver Editors’ Choice 2019)에서 컴팩트 세단 부문에 이름을 올렸다.이어 7일에는 2019 시카고 모터쇼에서 모터위크 드라이버스 초이스에서 베스트 럭셔리카(MotorWeek Driver’s Choice - Best Luxury Car Award)로 선정됐다.모터위크 수석 총괄 프로듀서이자 진행자인 존 데이비스는 “G70는 보면 볼수록 놀라운 차”라며 “균형이 잘 잡힌 섀시와 멋진 차체에 화려하고 하이테크한 사양을 갖춘 진정한 럭셔리카”라고 평가했다.모터위크는 1983년 이후 40년 가까이 자동차 구매자들에게 실용적인 가이드 노릇을 해주는 '드라이버스 초이스 어워드'를 선정해왔다.이와 더불어 지난 7일 미국 자동차 전문 평가기관 카즈 닷컴(Cars.com)이 선정하는 가장 높은 상인 '베스트 오브 2019'에서 럭셔리 스포츠 세단 부문(Best of 2019, luxury sport sedan)에 뽑혔다.또한 같은 날 캐나다에서도 캐내디언 오토모티브 저리(The Canadian Automotive Jury)로부터 2019 '베스트 오브 더 베스트' 어워드('BEST of the BEST' AWARD)를 수상했다.캐내디언 오토모티브 저리는 최고 수준의 비타협적인 보도를 약속한 캐나다 주요언론사의 저명한 자동차 기자 10명으로 구성된 비영리단체다.이 단체 관계자는 “현대 코나, 재규어 아이 페이스(I-Pace), 미쓰비시 아웃랜더(Outlander) 등의 후보를 제치고 G70가 선정됐다”며 “G70가 독일차에서 느낄 수 있었던 핸들링과 응답성을 보여주리라고는 생각하지 못했다”고 평가했다.아울러 G70는 ‘2019 세계 올해의 차(2019 World Car of the Year, WCOTY)’ 최종후보(Finalist) 10개 차종에도 이름을 올렸다. 2019 세계 올해의 차는 오는 3월 5일 제네바모터쇼에서 최종후보 3개 차종을 발표하고 4월에열리는 뉴욕모터쇼에서 최종 선정작을 발표할 예정이다.앞서 G70는 지난 10일 캐나다 자동차 전문지 ‘오토가이드(AUTOGUIDE)’가 주관한 ‘2019 올해의 차’에 올랐고, G80 역시 캘리포니아 어바인 소재 자동차 사이트 오토웹닷컴(AutoWeb.com)에서 “최고의 럭셔리 자동차”로 선정됐다.이 밖에 지난해 12월 세계 최고 자동차 전문지로 꼽히는 미국 모터트렌드의 ‘2019 올해의 차’에도 뽑혔다.