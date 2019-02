브랜드 편집샵 아트모스 측이 'THE 10: 나이키 에어맥스 90'의 응모를 진행한 가운데, 'THE 10: 나이키 에어맥스 90'이 눈길을 끈다.7일 아트모스 측은 이날 오전 11시부터 오후 4시까지 나이키 에어맥스90 'THE 10' 구매를 위한 응모를 진행했다. 당첨자 발표는 이날 오후 7시.나이키 에어맥스는 1987년에 나이키 디자이너인 팅커 햇필드(Tinker Hatfield)가 파리 퐁피두센터(Centre Pompidou)에서 영감을 받아 디자인한 러닝화로, 시각적으로 에어 부분이 드러난 점이 특징이다. 이 제품의 후속 모델인 '에어맥스 90'은 대표적인 스트리트 패션 아이템으로 주목 받은 바 있다.'THE 10: 나이키 에어맥스 90'은 실루엣에 응축된 에너지를 발산하는 듯한 해체적인 무드의 밑창 디자인으로 시선을 사로잡는다.