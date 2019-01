르노삼성자동차가 오는 2월 28일까지 차량 정비 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 새해맞이 ‘해피 체크업(Happy Check-Up)’ 이벤트를 마련했다고 밝혔다.우선 이벤트 기간 동안 프리미엄 에어컨 필터 개별 교체 고객에게는 부품가를 20% 할인된 가격으로 제공하며, 프리미엄 엔진오일 추가 구매 시 MY 르노삼성 앱을 통해 이벤트 기간 종료 후 재 방문 시 사용 가능한 1만원 정비쿠폰을 제공한다.타이어 구매 고객에게는 상품권 또는 정비 쿠폰이 제공된다. 타이어는 구매 수량에 따라 신세계 상품권(▲2본 구매 시 2만원 ▲4본 구매 시 4만원)을 증정하며, 4본 구매 시 타이어파손 보장 서비스를 추가 제공한다.신규 중고차 고객이 10만원 이상 유상 수리를 하면 2만원 즉시 할인 혜택을 제공하며, 유상 정비 후 MY 르노삼성 가입 시 앱을 통해 이벤트 기간 종료 후 재 방문시 사용 가능한 1만원 정비쿠폰을 제공한다. 또한 10년 이상 노후차량 보유 고객에게 1만원 정비쿠폰을 증정한다.아울러 오는 2월 27일까지 멤버십 차량관리 애플리케이션 ‘MY 르노삼성’ 고객을 대상으로 무상점검 및 정비 할인 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행 중이다.새차는 물론 중고차 고객도 MY 르노삼성 앱에 가입하여 겨울에 필요한 배터리나 프리미엄 에어컨 필터, 프리미엄 엔진오일 등의 정비 할인 쿠폰을 받는 이벤트에 참여할 수 있으며, 르노삼성자동차 정비 네트워크 방문시 안전 점검 서비스를 무상으로 받을 수 있다.이벤트 참여를 위해서는 ‘MY 르노삼성’ 앱 내 이벤트 페이지에서 쿠폰 받을 차량을 선택하고 복주머니 행운을 확인하면 다음날 마이 르노삼성 앱에서 당첨 쿠폰을 확인할 수 있으며, 받은 쿠폰은 전국 직영 및 협력 서비스점에서 사용 가능하다.르노삼성자동차 영업본부장 김태준 상무는 “중고차와 노후차의 경우 겨울철에 더욱 꼼꼼한 정비가 필요하다”이라며, “르노삼성자동차 오토솔루션에서 마련한 이벤트를 통해 겨울 시즌 안전한 주행하시길 바란다”고 말했다.