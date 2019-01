기아자동차가 지난 3일 YG 엔터테인먼트와의 파트너십 체결을 시작으로 K-POP 세계화의 든든한 동반자로 활동하는 동시에, 글로벌 브랜드 가치 제고를 위한 다양한 문화 마케팅을 펼친다고 밝혔다.기아차 관계자는 “1995년 이후 태어난 글로벌 Z세대 고객에게 기아차 브랜드 에센스인 ‘A Different Beat(또 다른 놀라움)’를 보다 친숙하게 전달하기 위해, 젊고 역동적인 기아차 브랜드 이미지와 어울리는 K-POP을 활용해 글로벌 문화 마케팅에 나서게 됐다”고 밝혔다.기아차는 ▲YG 엔터테인먼트 등 국내 대표 엔터테인먼트 업체들과의 공동 프로모션 전개 ▲K-POP과 연계한 브랜디드 콘텐츠 제작 ▲글로벌 문화 마케팅 전용 디지털 플랫폼 운영 등 차별화된 마케팅 활동을 준비 중이다.■ 걸그룹 ‘블랙핑크’ 월드투어 타이틀 스폰서, 전세계 고객 만난다기아차는 K-POP과 함께하는 글로벌 문화 마케팅의 첫 번째 프로젝트로 이달부터 방콕, 홍콩, 싱가폴 등 아시아 7개 도시 포함 전세계에서 개최하는 ‘블랙핑크 월드투어 With 기아’의 타이틀 스폰서로 참가한다.기아차는 데뷔 2년여만에 세계적인 아티스트로 성장한 실력파 걸그룹 블랙핑크의 이미지가 스타일리시한 디자인과 우수한 품질을 추구하는 기아차의 지향점과 맞닿아있다고 판단해 블랙핑크의 월드투어를 후원하게 됐다고 밝혔다.타이틀 스폰서로서 기아차는 월드투어 기간 중 블랙핑크에게 이동 차량을 지원하고, 콘서트장에서는 블랙핑크 멤버들이 스팅어와 함께 등장하는 특별 홍보 영상 등을 통해 글로벌 고객들과 만날 예정이다.뿐만 아니라 기아차는 콘서트장 외부에 별도 전시 공간을 마련, 스팅어, 쏘울 등 기아차의 대표 차종을 전시하고, 포토부스 등 콘서트가 열리는 각 도시 분위기에 어울리는 특색 있는 즐길 거리를 준비해 고객들에게 특별한 경험을 선사할 계획이다.기아차는 YG 엔터테인먼트 외에도 국내 유수의 엔터테인먼트 기업 및 K-POP 아티스트들과의 다채로운 협업을 이어갈 예정이다.■ K-POP에 기아차 브랜드 이미지 녹여낸 ‘브랜디드 콘텐츠’ 제작기아차는 고객들에게 보다 다채로운 브랜드 콘텐츠를 선보이기 위해 음악·영상 콘텐츠 전문 회사와의 협업을 통해 ‘브랜디드 콘텐츠’를 제작한다.브랜디드 콘텐츠란, 브랜드 광고와 문화적 요소가 결합된 기업 홍보 콘텐츠로 브랜드의 메시지가 문화 콘텐츠에 자연스럽게 녹아 드는 것을 목표로 한다.기아차는 드라이브·로드 트립 인터뷰 등 다양한 K-POP 아티스트들의 무대 밖 진솔한 모습을 만날 수 있는 영상 콘텐츠 등을 제작하는 것은 물론 아티스트와 팬들이 소통하는 체험형 이벤트 등 다양한 활동을 계획하고 있다.■ 글로벌 고객과 소통하는 문화 마케팅 플랫폼 운영또한 기아차는 글로벌 문화 마케팅 전용 디지털 플랫폼인 ‘기아 온 비트(Kia on Beat)’도 운영한다. 다채로운 영상 콘텐츠, 고객 참여 이벤트 등을 통해 젊은 감각의 글로벌 고객들과 직접 소통하기 위한 차원이다.1분기 중 전용 웹 사이트를 구축하는 동시에 인스타그램(@kia_onbeat) 등 다양한 SNS 계정을 이용해 아티스트 굿즈 등을 제공하는 해시태그 이벤트 등을 기획 중이다.