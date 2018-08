KT&G 상상마당이 버스킹 뮤지션 지원 기획공연 'Under the Roof with 솔루션스'(이하 ‘언더더루프’)의 지원자를 오는 9월 9일까지 모집한다고 밝혔다. 선발 팀에는 기성 유명 뮤지션과의 합동 공연 기회를 제공한다.이번에 2회를 맞은 <언더더루프>는 ‘지붕 아래’라는 의미를 담아, 실력 있는 버스킹 뮤지션들이 야외 거리를 벗어나 양질의 공연 환경을 갖춘 전문 실내 공연장에서 최상의 무대를 펼칠 수 있도록 지원한다.선발된 뮤지션은 거리에서 공연장으로 활동 영역을 확장하고, 함께 공연하는 기성 뮤지션의 인지도와 KT&G 상상마당의 홍보를 통해 모인 많은 관객들 앞에서 자신의 음악을 알릴 수 있는 기회를 얻는다.지난 6월 첫 번째 <언더더루프>에 참여했던 잔나비에 이어, 이번 두 번째에 선발 팀과 함께 무대를 꾸밀 기성 뮤지션으로는 2012년 데뷔한 이래 인디신에서 호응을 얻으며 주목 받은 밴드 솔루션스가 출연한다.이들은 수 차례 단독 공연 개최와 대형 페스티벌에 출연하는 등 왕성한 활동을 이어오고 있으며, 이번 프로그램의 선발 심사에도 직접 참여한다.이번 <언더더루프>에서는 최종 2팀을 선발하며, KT&G 상상마당 홈페이지를 통하여 지원 접수할 수 있다. 지원 시, 팀 소개 정보 및 라이브 영상 링크를 제출하면 된다.밴드 솔루션스와 함께하는 합동 공연은 11월 2일 금요일 오후 8시 KT&G 상상마당 홍대 라이브홀에서 개최되며, 선발 팀에게는 공연 출연료를 지급한다. 공연은 일반 관객들을 대상으로 공개 진행되며, 추후 온라인 예매 사이트를 통해 티켓 판매가 될 예정이다.