제네시스 브랜드는 '제네시스 강남'과 '제네시스 사운드'가 2018 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award; 이하 레드닷 디자인상) 커뮤니케이션 부문의 리테일 디자인과 사운드 디자인 분야에서 각각 최우수상(Best of the Best)을 받았다고 밝혔다.리테일 디자인 분야 최우수상을 받은 '제네시스 강남'은 제네시스 브랜드의 전 모델을 깊이있게 체험할 수 있는 첫번째 독립형 전시관으로서 겉으로 드러나는 화려함보다는 내면의 품격과 만족감을 추구하는 제네시스 브랜드만의 가치를 고객이 느낄 수 있게 만든 공간이다.제네시스 강남은 세계적인 건축가 렘 콜하스(Rem Koolhaas)의 건축사무소오엠에이(OMA ; Office for Metropolitan Architecture)와의 협업으로 올해 1월 오픈했으며 누적 방문객 수가 1만명을 넘어섰다.사운드 디자인 분야에서 최우수상을 받은 '제네시스 사운드'는 제네시스 브랜드를 대표하는 음향으로 자동차의 웰컴사운드, 쇼룸, 이벤트 행사장, 광고 등 고객과의 모든 접점에서 사용돼 일관된 이미지를 전달한다.제네시스 사운드는 한국의 전통 악기인 장구에서 영감을 받은 리듬을 활용해 세련되고 고급스러운 소리로 완성된 것이 특징이다.제네시스사업부장 맨프레드 피츠제럴드 부사장은 "세계적으로 권위있는 디자인상인레드닷에서 최우수상을 수상한 것은 제네시스가 고유의 디자인을 만들어나가는 첫 걸음이다"며 "앞으로도 제네시스의 디자인은 자동차는 물론 모든 부문에 있어 전진해 나가야할 것"이라고 밝혔다.