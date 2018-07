기아자동차가 THE K9 관심 고객을 대상으로 ▲시네마 클래식 음악 감상회 ▲THE K9 시승 기회 등을 제공하는 ‘살롱 드 K9 클래식 인비테이션(Classic Invitation)’ 이벤트를 실시한다고 밝혔다.THE K9-렉시콘이 함께 하는 고품격 음악 감상회 ‘살롱 드 K9 클래식 인비테이션’은 기아차가 프리미엄 플래그십 세단 THE K9에 걸맞은 경험을 제공하기 위해 마련한 행사로, 오는 19일(목) ‘살롱 드 K9(강남구 영동대로 소재)’에서 진행되며 올해 11월까지 매월 1회씩, 총 5회 실시될 예정이다.‘살롱 드 K9 클래식 인비테이션’ 이벤트는 참여를 원하는 사람이라면 누구나 응모 가능하며, 12일(목)까지 ‘살롱 드 K9’ 문의전화를 통해 접수할 수 있다. 당첨자는 16일(월) 발표 예정이다.기아차는 이벤트 응모자 중 추첨을 통해 10쌍의 커플을 행사에 초청할 예정이며, 행사와 관련한 보다 자세한 내용은 ‘살롱 드 K9’ 예약 사이트를 참조하면 된다.하이엔드 오디오 브랜드 렉시콘과 함께 하는 ‘살롱 드 K9 클래식 인비테이션’에서는 시네마 클래식 음악 감상회와 THE K9 체험 기회를 동시에 즐길 수 있다.먼저, 시네마 클래식 음악 감상회는 음악 칼럼니스트 정준호씨가 진행을 맡으며 ▲유성영화의 탄생에 얽힌 이야기 ▲뮤지컬 걸작 영화들의 숨겨진 이야기 ▲영화 속 명장면과 함께 듣는 클래식 음악 등 영화음악 관련 콘텐츠, 그리고 유명 공연 영상을 함께 감상하고 해설을 곁들이는 공연음악 관련 내용 등으로 구성된다.특히 시네마 클래식 음악 감상회는 렉시콘의 프리미엄 사운드 시스템으로 진행되어 고객들은 보다 현장감 있는 높은 수준의 음향을 체험할 수 있다.이와 함께 기아차는 THE K9의 상품 설명을 상세하게 들을 수 있는 1대1 도슨트 투어 프로그램을 진행하며, 고객이 직접 THE K9을 체험해볼 수 있는 시승 기회도 제공한다.