현대백화점 천호점이 식품관·리빙관·아동관·식당가에 이어 수입의류 전문관과 여성캐주얼 전문관을 추가로 리뉴얼해 오픈했다.현대백화점은 지난 15일 천호점 2층과 3층을 각각 수입의류 전문관, 여성캐주얼 전문관으로 리뉴얼 오픈했다고 밝혔다.각 층별 면적은 수입의류 전문관 3,306㎡(1,000평), 여성캐주얼 전문관 3,769㎡(1,140평)로 기존 면적(2층 2,397㎡, 3층 2,595㎡)대비 1.5배 가량 커졌다. 총 90여 개 브랜드 가운데 30여 개가 강동 상권에 새롭게 선보였다.천호점은 먼저 2층 수입의류 전문관에 비비안웨스트우드·막스마라·파비아나필리피 등 수입의류브랜드를 포함해 컨템포러리·핸드백 등 총 40여 개의 브랜드를 오픈했다.특히, 밀라노 핸드백 박람회인 미펠쇼를 진행하는 ‘이탈리아 가죽협회(Associazione Italiana Pellettieri)’와 협업해 론칭한 핸드백 편집숍 ‘비 마이 백(B my bag)’과 스테이셔너리(문구류)·주얼리·양말 등 선물 상품을 전문으로 판매하는 편집숍 ‘기프트 페이지’를 선보였다.3층 여성캐주얼 전문관에는 랑방컬렉션·타임·구호 등 여성캐주얼 브랜드를 비롯해 29개 브랜드를 선보였다. 컨템포러리 편집숍 ‘앳마이플레이스(at my place)’와 라이프스타일 소품 편집숍 ‘앳마이모먼트(at my moment)’를 오픈했다.‘앳마이플레이스’에서는 미국 신진 컨템포러리 브랜드 ‘배너데이’, 유명 블로그 마켓 ‘유어네임히얼’, 다수의 백화점 팝업스토어 경험을 통해 검증된 ‘제이청’ 등 20여 개의 온·오프라인 패션·잡화 브랜드 상품을 판매한다. 또한 ‘앳마이모먼트’는 프리저브드 플라워(보존화)를 비롯한 꽃 관련 소품과 친환경 스킨케어 상품들도 선보인다.이 밖에 3층에선 23개 구두 브랜드도 선보인다. 미국 유명 캐주얼 브랜드 ‘타미힐피거’의 슈즈라인인 ‘타미힐피거 풋웨어’를 비롯해 컴포트 슈즈 편집숍 ‘TWC’, 수입슈즈 편집숍 ‘MSTARS’ 등이 대표적이다.