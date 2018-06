현대자동차가 국제축구연맹(이하 FIFA) 공식 후원사로서 <2018 FIFA 러시아 월드컵>을 맞아 세계적인 밴드 ‘마룬5(Maroon 5)’와의 협업을 통해 새로운 글로벌 브랜드 캠페인을 진행한다고 밝혔다.현대자동차는 전 세계 고객들에게 현대자동차의 브랜드 방향성이 담고 있는 단순히 안전한 기술만을 강조하는 것이 아닌, 모든 소비자가 현대자동차의 기술을 통해 소중한 시간을 영위할 수 있다는 메시지를 전하기 위해 글로벌브랜드캠페인을 진행한다.이를 위해 현대자동차는 세계적인 유명 밴드인 마룬5와의 협업을 통해 <2018 FIFA 러시아 월드컵>기간 동안 전세계 축구 팬들이 대회의 성적에 구애받지 않고 경기 자체를 즐길 수 있도록, 편안함을 주면서도 긍정적인 분위기를 느낄 수 있는 밥 말리(Bob Marley)의 명곡 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’를 리메이크했다.현대자동차는 <2018 FIFA 러시아 월드컵>기간 동안 마룬5와 리메이크한 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’를 배경 음악으로 활용하고, 현대자동차의 스마트(Smart)하고 혁신적인(Innovative) 브랜드 메시지가 담긴 TV 광고(싼타페편, 코나편)를 전세계에 방영한다.축구 경기장을 배경으로 촬영된 이번 광고는 주차장에서 벌어질 수 있는 위험한 상황을 예방하는 현대자동차 신형 싼타페의 안전 하차 보조 기술(SEA)과 현대자동차 소형 SUV코나의 전방 충돌 방지 보조 기술(FCA)을 마룬5가 연주하는 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’와 함께 선보인다.아울러 현대자동차와 마룬5의 협업을 통해 탄생한 브랜드 송 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’는 마룬5의 디지털 싱글 음반으로 지난 9일 글로벌 시장에 동시 발매됐으며, 현대자동차의 친환경 수소전기차 넥쏘(NEXO)가 등장하는 뮤직비디오도 함께 론칭했다.뮤직비디오는 레게 음악의 분위기를 느낄 수 있는 스크린 앞에서 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’를 연주하는 마룬5의 모습으로 시작한다.이어 나무, 물, 모래 등 가장 자연적이고 원초적인 천연 물질들로 이뤄진 댄서들이 등장한다. 이 댄서들은 마룬 5의 음악에 자연의 밝고 긍정적인 에너지를 전달하는 동시에 현대자동차의 친환경 수소전기차 넥쏘(NEXO)도 춤추는 댄서의 형상화된 모습으로 드러나게 된다.특히 <2018 FIFA 러시아 월드컵>기간에 맞춰 전세계에 상영될 TV 광고와 마룬5 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’의 뮤직비디오는 미국의 권위 있는 음악상인 그래미상(Grammy Prize) 수상자이자 한국 태생의 세계적인 CF/뮤직비디오 감독인 조셉 칸(Joseph Kahn)이 제작했으며, 현대자동차의 우수한 기술력과 현대자동차가 전하고자 하는 브랜드 메시지를 자연스럽게 연출했다는 평을 받았다.현대자동차 관계자는 “1999년부터 FIFA 공식 후원사로 활동해 온 현대자동차는 다양한 방식으로 브랜드의 혁신성을 확보하고, 새로운 정체성을 구축하고자 노력해왔다”라며 “그 일환으로 이번 <2018 FIFA 러시아 월드컵>신규 광고에서 마룬5의 ‘쓰리 리틀 버즈(Three Little Birds)’의 음악을 통해 현대자동차의 스마트한 안전 기술로 걱정 없이 편안함을 누리자는 메시지를 소비자에게 알리고자 한다”라고 설명했다.한편 현대자동차는 <2018 FIFA 러시아 월드컵>기간 중 월드컵이 개최되는 러시아 현지에서 축구 팬 문화를 체험할 수 있도록 ‘FIFA 월드 풋볼 뮤지엄’을 개관했으며, 더불어 대회 기간 동안 현대자동차 월드컵 캠페인 사이트(worldcup.hyundai.com)에서도 경기별 대규모 디지털 국가대항 응원전인 ‘현대 치어링 스타디움(Hyundai Cheering Stadium)’을 개최해참가자들에게 푸짐한 선물을 제공하는 등 다양한 이벤트로 월드컵 분위기를 고조시킨다는 계획이다.