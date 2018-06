현대자동차가 <2018 부산 국제 모터쇼>에서 감성을 더한 스포티함을 담고 향후 현대자동차 디자인 방향성을 담은 SUV 콘셉트카 ‘HDC-2 그랜드마스터 콘셉트(HDC-2 GRANDMASTER CONCEPT)’를 최초로 공개했다.현대차는 7일 부산 벡스코에서 열린 <2018 부산 국제 모터쇼(Busan International Motor Show 2018, 이하 부산 모터쇼)>에 참가해, 콘셉트카 HDC-2 그랜드마스터 콘셉트(HDC-2 GRANDMASTER CONCEPT)를 세계 최초로 공개하고, 고성능 라인업인 ‘고성능 N’의 향후 전략을 공개하며 현대자동차의 새로운 디자인과 고성능 기술 비전의 청사진을 제시했다.현대 스타일링 담당 이상엽 상무는 모터쇼에서 “최근의 전동화, 자율 주행, AI 등 새로운 기술의 등장으로 디자인에도 변화가 필요한 가운데 독창적이고 고유한 감성이 있었던 현대 디자인의 과거와 현재가 미래로 연결될 새로운 연결고리는 고객이 중심이 된 감성적 혁신을 지향하는 디자인, 새 디자인 방향성인 감성을 더한 스포티함 ‘센슈어스 스포티니스(Sensuous Sportiness)’를 통해 가능할 것이다”라고 말했다.이어 “현대자동차의 HDC-1 르 필 루즈 콘셉트(HDC-1 LE FIL ROUGE CONCEPT)가 현대 디자인의 지향점을 선언적으로 보여주었다면, 오늘 최초로 공개하는 두 번째 콘셉트카 HDC-2 그랜드마스터 콘셉트(HDC-2 GRANDMASTER CONCEPT)는 현대 디자인 DNA가 전세계 고객의 다양한 라이프 스타일에 맞춰 얼마나 넓은 스펙트럼의 디자인으로 표현될 수 있는지 보여주는 차”라고 설명했다.현대자동차는 고성능 라인업인 ‘고성능 N’의 비전과 함께 고성능 N 라인업의 국내 출시 첫 차량인 ‘벨로스터 N’을 공개했다.현대자동차 고성능사업부 담당 토머스 쉬미에라 부사장은 “고성능 N은 자동차의 RPM뿐 아니라 BPM(Heart Beats per Minute), 실제로 주행하는 운전자의 가슴을 뛰게 하는 감성적 즐거움을 추구한다”라며 “현대자동차만의 독창적인 철학과 우수한 주행 성능을 갖춘 다양한 고성능차를 선보여 운전의 즐거움(Driving Fun)을 원하는 전세계 자동차 마니아들을 만족시키고자 한다”라고 말했다.이어 현대자동차 국내영업본부장 이광국 부사장은 ‘벨로스터 N’을 소개하며 “벨로스터 N은 나이나 성별, 세대와 상관없이 색다른 것에 끌리고, 감각적인 디자인을 추구하면서 고성능 드라이빙의 짜릿한 감성에 열광하는 고객을 위한 차”라며 “벨로스터 N을 통해 차를 사랑하는 고객들이 별도의 튜닝이나 값비싼 외산 브랜드를 찾지 않아도 최고 수준의 고성능 자동차를 합리적인 가격으로 구입할 수 있게 되길 바란다”라고 덧붙였다.벨로스터 N은 N 전용 가솔린 2.0 터보, 수동 6단 변속기를 적용한 단일 파워트레인으로 올 6월 국내에 정식 출시될 예정이다.이 밖에도 현대자동차는 오는 3분기 출시를 앞둔 투싼 페이스리프트 모델을 아시아 최초로 공개했다.투싼 페이스리프트 모델은 한층 역동적인 주행성능 확보, 차급을 넘어서는 안전사양 탑재, 내·외관 디자인 변화 등을 통해 오프로드와 일상, 그 어떤 상황에서도 ‘균형 잡힌 다이내믹 SUV’로 거듭난 것이 특징이다.현대자동차는 이번 <부산 국제 모터쇼>에서 광장과 갤러리 콘셉트로 부스를 조성, 미래 사회에서 모빌리티 기술이 사람들의 일상을 어떤 모습으로 변화시킬지 진보된 미래상을 구현했다고 설명했다.이를 위해 메인 무대에 3개의 대형 LED 화면으로 광장 콘셉트를 연출하고 좌우에 ‘고성능·벨로스터·수소전기하우스·디자인ㆍ라이프 스퀘어 존’ 등 5개의 테마 공간을 구성하는 새로운 부스 콘셉트를 선보였다.‘고성능 존(Garage N)’에는 벨로스터 N, 월드 랠리 챔피언십(WRC) 경기용 쇼카 i20 WRC 차량과 함께 4D 시뮬레이터를 전시해 관람객에게 WRC 경기 차량을 직접 탄 듯한 간접 체험을 제공한다.‘수소전기하우스 존(Hydrogen Electric House)’에는 클린 모빌리티 기술력을 소개하기 위해 수소전기차 넥쏘(NEXO) 차량 전시와 함께 수소에너지 생성과정을 직접 체험해 볼 수 있는 수소전기 하우스 등을 조성해 방문객이 직접 체험할 수 있는 콘텐츠를 전시했다.‘벨로스터 존(Veloster Street)’에는 신형 벨로스터 차량과 함께 벨로스터 LED 쇼카, 마블社와 협업한 벨로스터 앤트맨과 와스프(Ant-Man and the Wasp) 쇼카를 전시해 풍성한 볼거리를 제공함과 동시에 벨로스터의 우수한 디자인과 상품성을 알리며 레드불과 연계한 DJ 공연도 준비되어 있다.‘디자인 존(Design Gallery)’에서는 현대자동차의 디자인 철학과 차세대 디자인 방향성을 경험할 수 있는 전시를 마련했으며 HDC-1 르 필 루즈 콘셉트(HDC-1 LE FIL ROUGE CONCEPT)와 현대자동차 디자인센터 디자이너와 함께하는 디자인 클래스 등이 열린다.전시장 가운데에는 더 라이프 스퀘어(The Life Square)를 마련해 소통과 일상을 의미하는 광장을 콘셉트로 양산차, 월드 프리미어 차량인 HDC-2 그랜드마스터 콘셉트(HDC-2 GRANDMASTER CONCEPT)를 전시하고 방문객을 위한 휴게 공간, 캐리커처 이벤트를 진행한다.뿐만 아니라 전시물과 이벤트에 대한 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있는 모바일 가이드를 운영하며, 전시관 안에 숨겨진 미션을 달성하면 기념품을 제공하는 모바일 스탬프 투어 등 미래 모빌리티를 체험으로 만나볼 수 있다.한편, 현대자동차는 <2018 부산 국제 모터쇼>에서 현대자동차관 앞쪽에 위치한 친환경 라운지에서 수소전기버스를 전시한다.현대자동차는 이번 <2018 부산 국제 모터쇼>에 2,700㎡(약 817평)의 전시공간을 마련하고, 총 23대의 차량을 전시해 관람객들에게 현대자동차 미래 기술력과 브랜드를 적극적으로 알린다는 계획이다.