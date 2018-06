2018 부산국제모터쇼가 오는 8일부터 17일까지 부산 해운대구 벡스코에서 열린다.서울국제모터쇼와 격년제로 개최되는 2018 부산국제모터쇼(BIMOS 2018)는 ‘혁신을 넘다, 미래를 보다’(Beyond Innovation, Into the Future) 주제로 열리는 국내 최대의 자동차 전시회다.올해는 국내외 완성차 브랜드, 부품 및 용품 등 120여 개 업체가 참가해 200여 대의 최신 차량을 전시한다. 메르세데스-벤츠의 월드프리미어 차량을 비롯해 제네시스, 기아, 만트럭버스코리아가 각각 아시아프리미어 급을 전시한다. 이 외에도 렉서스, 쉐보레, 닛산, BMW 등 11개 브랜드 20여 종, 모두 25대가 국내에 첫 공개된다.특히 4차 산업혁명 시대에 걸맞게 자율주행 기능을 갖춘 콘셉트카와 일부 공개되지 않은 프리미어차량에 관심이 모아지고 있다.가족과 함께 즐길거리, 볼거리가 있는 다양한 부대행사도 마련된다. 벡스코 제2전시장(신관) 3층에서는 캠핑카 쇼, 한국자동차제조산업전, 퍼스널 모빌리티전시회, 자동차생활관, RC카레이싱챔피언십, 오토디자인어워드 수상작 전시 등 남녀노소 관람객의 다양한 취향에 맞춘 부대행사들이 펼쳐진다.또한 벡스코 제2전시장 1층 야외에서는 메르세데스-벤츠의 신차를 시승할 수 있는 신차 시승행사가 개최된다.세부행사를 살펴보면 먼저 국내 최고가 벤츠 스프린터 캠핑카 및 최신 캠핑카와 캐러밴이 총 출동하는 ‘캠핑카 쇼’가 7일부터 10일까지 벡스코 제2전시장(신관) 3층에서 열린다.최근 인기를 끌고 있는 국산 캠핑카 에이스캠퍼와 제일모빌, 다온티앤티, 에어밴, 스타모빌을 필두로 은하모빌, 화이트하우스코리아, 자동차시대캠핑카, 듀오탑, 위크캠프가 참가한다.더불어 독일의 명품 캐러밴 비스너와 펜트, LMC, 데스랩스가 참여하고 슬로베니아의 아드리아와 영국을 대표하는 캐러밴 브랜드 코치맨과 엘디스, 루나도 부산을 찾는다. 미국을 대표하는 캠핑카 브랜드로는 위네바고와 오라이언, 로드트랙, 소노마, 팔로미노가 첫 선을 보인다.또한 최근 1~2인용 이동 수단이자 미래형 교통수단으로 각광 받고 있는 퍼스널 모빌리티를 한 자리에서 만나 볼 수 있는 ‘2018 퍼스널 모빌리티 쇼’가 14~17일까지 총 4일간의 일정으로 부산 벡스코 제2전시장에서 개최된다.부산에서는 처음으로 개최되는 이번 전시회는 ‘2018 부산 국제 모터쇼’ 기간 중 동시 개최되며 전기차, 전기자전거, 전동킥보드, 전동휠, 전동스케이트보드 및 액세서리, 부품 등 퍼스널 모빌리티 관련 분야 제품을 선보인다. 퍼스널 모빌리티 전문 브랜드 숍 이브이샵을 비롯해 전기자전거 업체 ㈜리콘하이테크, 퀄리스포츠 등 30여 개 국내외 다양한 퍼스널 모빌리티 관련 업체가 함께한다.이외에도 ‘2018 퍼스널 모빌리티 쇼’에서는 전시뿐만 아니라 행사장 내 47m길이의 체험 공간을 마련하여 다양한 퍼스널 모빌리티 시승기회를 제공하고, 데일리 경품 추첨이벤트를 진행하는 등 참관객들에게 다양한 부대 행사를 진행할 예정이다.14일부터 17일까지 4일간 개최되는 ‘자동차생활관’에서는 자동차와 관련한 각종 용품이나 서비스, 미래기술 등을 만날 볼 수 있다.또한 동기간에는 ‘벡스코 RC카 레이싱 챔피언십’도 개최되는데, RC(Radio-Control)카 무선 조종 모형 자동차는 정교하고 기술 집약적인 차체와 기자재를 통해 시속 100km 이상의 속력을 낼 수 있다.(사)한국무선조종모형자동차협회가 주관하는 이번 대회는 총면적 약 1,200㎡에 약 200M의 트랙과 선수들의 피트 및 부대시설이 설치될 예정이며, RC카 종목 중 실내에서 진행할 수 있는 F1클래스, 전동투어링 3종목, 전동버기 2종목 등 6개 종목의 경연이 펼쳐진다.14∼15일 연습주행을 거쳐 16∼17일 양일간 본 대회에서 우승자를 가리게 되며, 청소년들과 RC카를 처음 접하는 참관객들을 위한 RC카 체험존도 함께 운영될 예정이다.<신차 시승 행사>도 모터쇼의 놓칠수 없는 즐길 거리 중 하나다. 8일부터 17일까지 메르세데스-벤츠의 신차를 타고 부산의 시원한 바닷바람을 맞으며 벡스코와 해운대 일대를 달려볼 수있다. 참가 접수는 벡스코 제1전시장 야외광장에서 신청하면 된다.이러한 시승 행사와 더불어 자동차에 아트를 입힌 글로벌 자동차 디자인 공모전 ‘2018 오토디자인어워드(Auto Design Award 2018)’에서는 31개 수상 작품을 전시한다.‘아름다운 창작, 자동차(Car, the Maximized Beauty)’라는 주제로 열린 이번 공모전에서는 전 세계 9개국에서 241명의 참가자가 치열한 경쟁을 펼친 끝에 김민규 씨(23. 중앙대 산업디자인학과 2년)가 대상을 차지했다.상금은 대상 500만 원 등 총 1080만원이며, 시상식은 오는 8일 벡스코에서 열린다. 경남테크노파크에서 주관하는 국제 Flying-Car(Personal Air Vehicle) 경진대회의 역대 수상작품들이 오토디자인 어워드 수상작들과 함께 전시돼 미래 자동차의 모습을 보여준다.부산국제모터쇼 부대행사는 무료로 관람과 체험이 가능하며, 관람객들은 사전에 부산국제모터쇼 홈페이지(www.bimos.co.kr)를 통해 세부 내용을 확인하고 방문하면 모터쇼를 알차게 즐길 수 있다.이번 모터쇼부터는 전국에서 내방하는 관람객들을 위하여 관람 시간을 평일은 18시까지, 주말 및 공휴일에는 평일 대비 1시간 연장한 19시까지 전시회를 운영할 계획이다.