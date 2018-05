기아차 플래그십 세단 THE K9 고객만을 위한 골프대회가 개최된다.기아자동차는 6월 11일(월) 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 K9 멤버십 고객 골프대회 ‘THE K9 골프 인비테이셔널(THE K9 Golf Invitational)’에 참가할 고객을 모집한다고 밝혔다.‘THE K9 골프 인비테이셔널’은 1세대 K9 출시 이듬해인 2013년부터 시작해 올해로 6회째를 맞이한 대회다.특히 이번 대회는 지난 4월에 6년만에 새롭게 출시한 ‘THE K9’ 고객뿐만 아니라 기존 1세대 K9 고객 모두 참가 신청을 할 수 있으며, 추첨을 통해 THE K9 멤버십 고객 60쌍(동반 1인 포함 총 120명)을 선정해 대회를 진행한다.‘THE K9 골프 인비테이셔널’은 코스를 매년 ‘기아자동차 한국여자오픈’과 동일하게 설계해 국내 최고 권위의 골프 대회를 그대로 경험할 수 있도록 했다.기아차는 올해 행사도 제32회 한국여자오픈 공식 코스인 ‘미국-오스트랄아시아코스’에서 18홀 라운딩으로 진행된다. 따라서 THE K9 고객들은 한국여자오픈(6월 14일~17일) 대회에 앞서 경기 코스를 경험할 수 있다.또한 ▲17번홀에서 최초로 홀인원을 기록한 1명에게 최고급 아이언 세트를 증정하는 것을 비롯, ▲롱드라이브, 니어리스트, 올파, 2:2 포섬 플레이 등 코스 내 다양한 이벤트 홀을 마련해 경품을 제공한다.뿐만 아니라 현장 추첨을 통해 뽑힌 참가자 16명에게 임진한 프로가 진행하는 1:1 원포인트 레슨을, 참가자 전원에게는 프로골퍼 11명이 진행하는 동반 필드 레슨을 제공한다.이번 ‘THE K9 골프 인비테이셔널’ 행사에 참가를 희망하는 고객은 오는 30일(수)까지 운영사무국에 전화 또는 문자를 통해 응모하면 된다.기아차는 행사 응모 후 당첨되지 않은 고객 중에서 100명을 선정해 ‘기아자동차 제32회 한국여자오픈 대회’ 입장권을 2매씩 제공할 예정이다.이번 ‘THE K9 골프 인비테이셔널’ 행사에 관한 보다 자세한 사항은 한국여자오픈 공식 홈페이지(http://golf.kia.com/) 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.이외에도 기아차는 한국여자오픈 기간 중 THE K9 멤버십 고객이 편하게 휴식을 취할 수 있는 프라이빗 라운지 ‘THE K9 멤버스 라운지’를 운영한다.