아우디 코리아가 서비스센터 고객 만족 증대와 서비스 어드바이저의 고객 관리 개선을 위한 ‘아우디 A/S 디지털 라운지’(Audi A/S Digital Lounge) 서비스를 도입한다고 밝혔다.‘아우디 A/S 디지털 라운지’는 아우디 디지털 프로젝트의 일환으로, 전용 어플리케이션이 내장된 태블릿 PC를 통해 내방 고객과 서비스 어드바이저가 함께 해당 고객과 차량 정보를 통합적으로 확인하고 관리할 수 있다.이 서비스를 통해 아우디 코리아는 서비스센터를 방문하는 고객을 위한 프리미엄 서비스를 제공, 고객 만족도를 높이고 서비스 어드바이저의 효율적인 고객 관리를 도와 고객과 아우디 서비스 어드바이저들의 업무 만족도 또한 함께 높인다는 계획이다.먼저, 아우디 서비스센터를 방문하는 고객은 차량 접수 후 ‘아우디 A/S 디지털 라운지’ 앱이 설치된 고객용 태블릿을 받게 된다. 고객은 태블릿을 활용해 내 차의 기존 정비 내역과 이용 가능한 A/S 서비스 프로그램 등을 확인할 수 있다.이 외에도 다양한 아우디 엔터테인먼트 영상 및 유튜브 영상 시청, 웹서핑 등이 가능하며 앱 내의 아우디 순정 액세서리 디지털 카탈로그를 통해 제품에 대한 구입 문의를 할 수 있다. 차량 서비스가 완료되면 태블릿을 통해 정비 종료 알림 ‘푸시 메시지 (Push Message)’를 발송해 고객에게 알려준다.서비스 어드바이저는 ‘아우디 A/S 디지털 라운지’ 앱을 통해 방문 고객의 차량 등록부터 차량과 방문 고객 정보를 확인하고 관리할 수 있어 통합 고객 정보 관리가 가능하다.정비 중 추가되는 작업이 있거나 작업이 종료되면 앱을 통한 푸시 메시지 발송을 통해 고객에게 바로 알릴 수 있어 고객과의 커뮤니케이션이 보다 빠르고 정확해진다.특히, 어드바이저용 태블릿에 설치된 앱을 통해 정비 및 수리 내역을 각 부품별 상세 이미지와 함께 확인하면서 설명할 수 있다.세드릭 주흐넬 아우디 코리아 사장은 ‘아우디 A/S 디지털 라운지’ 서비스를 통해 고객들의 A/S서비스 만족도를 높여 아우디가 지향하는 프리미엄 고객 서비스 이용 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “아우디 코리아는 A/S와 세일즈 서비스 품질 및 역량을 강화하고 고객들이 ‘아우디를 소유하는 기쁨’을 누리실 수 있도록 고객 만족 향상을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.‘아우디 A/S 디지털 라운지’ 서비스는 지난 3월 6일부터 수도권 소재 일부 아우디 공식 서비스 센터에서 선보이고 있으며, 순차적으로 전국 모든 서비스센터에 확대 적용할 예정이다.