¾ÆÆÄÆ®ÅõÀ¯ÀÇ Ã»¾àÁ¢¼ö °á°ú¿¡ µû¸£¸é 1¼øÀ§ Ã»¾à Á¢¼ö °á°ú ÀÏ¹Ý°ø±Þ 432¼¼´ë ¸ðÁý¿¡ ´çÇØ Áö¿ª¸¸ 22,440¸íÀÌ Á¢¼öÇØ Æò±Õ 51.94´ë 1ÀÇ °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Æ¯È÷ 84B§³ Å¸ÀÔÀº 98°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ ÃÖ°í °æÀï·ü 66.5´ë 1ÀÇ ³ôÀº Ã»¾à °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù. 59§³Å¸ÀÔÀº 78°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 2,779¸íÀÌ Á¢¼öÇØ 35.63´ë 1À» ±â·ÏÇß°í, 84A§³Å¸ÀÔÀº 208°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 12,132¸íÀÌ Á¢¼öÇØ 58.33´ë1À» ±â·ÏÇß´Ù. ±×¸®°í 84C§³Å¸ÀÔÀº 48°¡±¸ ¸ðÁý¿¡ 1,012¸íÀÌ ¸ô·Á 21.08´ë1À» ±â·ÏÇß´Ù.
µ¿´ë±¸ ¿ì¹æ ¾ÆÀÌÀ¯½©Àº ÁÖÅÃÃ»¾àÁ¦µµ °³Á¤°ú ¹Î°£ÅÃÁö 6°³¿ù Àü¸ÅÁ¦ÇÑ ÀÌÈÄ ´ë±¸¿¡¼ Ã³À½À¸·Î °ø±ÞµÈ ¾ÆÆÄÆ®·Î ½Ç¼ö¿äÀÚ¿Í ºÎµ¿»ê ÅõÀÚÀÚµé »çÀÌ¿¡ ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ¾ú´Ù. Áö³ 9¿ù ´ë±¸½Ã ¼ö¼º±¸°¡ Åõ±â°ú¿Áö±¸·Î ÁöÁ¤µÇ¾î ±× ¿©ÆÄ·Î ¼ö¼º±¸ ¿Ü Áö¿ª¿¡ ´ëÇÑ Ç³¼±È¿°ú°¡ ÀÏ¾î³¯ °ÍÀÎÁö ¿©ºÎ¿Í ÁÖÅÃÃ»¾àÁ¦µµ °³Á¤°ú ¹Î°£ÅÃÁö 6°³¿ù Àü¸ÅÁ¦ÇÑÀÌ ½ÃÀå¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇØ ¼ÒºñÀÚ¿Í ½ÃÀåÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ÁýÁßµÆ´Ù.
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´ÜÁö Áß¾Ó¿¡´Â Ãà±¸Àå ±Ô¸ðÀÇ Áß¾Ó°ø¿ø(¸éÀû 5,024§³)°ú À¯¾Æ¡¤¾î¸°ÀÌ ³îÀÌÅÍ, ºÎ¼ÓÁ¤¿øÀÌ ¼³°èµÇ¾î ÀÖ¾î ÀÔÁÖ¹Îµé¿¡°Ô µµ½É ¼Ó¿¡¼µµ ÀÚ¿¬°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â »ýÈ°À» Á¦°øÇÑ´Ù.
ÁöÇÏ 2Ãþ ~ Áö»ó 25Ãþ ±Ô¸ð·Î Á¶¼ºµÇ¸ç, Å¸ÀÔº°·Î´Â 59§³ 100¼¼´ë, 84§³A 280¼¼´ë, 84§³B 137¼¼´ë, 84C§³ 53¼¼´ë, ÃÑ 570¼¼´ë·Î ¼ö¿äÀÚÀÇ ¼±È£µµ°¡ ³ôÀº Àü¿ë 59§³, 84§³ÇüÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ 84§³ÇüÀÇ °æ¿ì 4Bay Æ¯È¼³°è¿Í ÆÒÆ®¸® ¼ö³³¼³°è¸¦ ÅëÇØ °ø°£À» ³Ð°í ½Ç¿ëÀûÀ¸·Î È°¿ëÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ½½¶óÀÌµùÀå, µå·¹½º·ë, ¹Ù´Ú ¸¶°¨Àç µî Å¸ÀÔº°·Î ¼±ÅÃÇü ¿É¼Ç »çÇ×À» Á¦°øÇØ ¼ÒºñÀÚÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» °í·ÁÇß´Ù.
ÀÏ¹Ý°ø±Þ ´çÃ·ÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÀº ¿À´Â 13ÀÏ(¼ö)ÀÌ¸ç 26ÀÏ(È)ºÎÅÍ 28ÀÏ(¸ñ)±îÁö 3ÀÏ°£ Á¤´ç °è¾à ±â°£À» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º´Â ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ È²±Ýµ¿ 844¹øÁö¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù.