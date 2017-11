국내 위스키 전문회사 ㈜골든블루가 ‘제2회 마스터블렌더 육성 프로젝트’ 장학생을 모집한다고 밝혔다.㈜골든블루는 ‘마스터블렌더 육성 프로젝트’를 통해 매년 2명을 선발해 우수한 양조 전문가로 키우고, 이들을 통해 한국에서 만든 위스키나 국내 농산물로 제조된 우리 술의 세계화를 이뤄내 주류를 새로운 수출 효자 종목으로 만들기 위해 이 프로젝트를 진행한다고 강조했다.지난 1회 ‘마스터블렌더 육성 프로젝트’에 선발된 장학생 김빛나(30), 김준민(26) 씨는 현재 스코틀랜드 해리엇와트 대학교(Heriot-Watt University) 양조ㆍ증류학(Master of Science in Brewing and Distilling) 석사과정을 밟고 있는 중이다.㈜골든블루는 올해 ‘마스터블렌더 육성 프로젝트’에 최종 선발되는 2명에게도 해리엇와트 대학교 양조ㆍ증류학 석사 학위 취득을 위한 학비, 체재비, 항공료 등을 지원할 계획이다.