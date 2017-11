여성 액티브 웨어 브랜드 ‘안다르(대표 신애련)’가 두 에브리씽(DO EVERYTHING) 캠페인 영상의 폴댄스 버전을 공개했다.두 에브리씽(DO EVERYTHING) 캠페인은 ‘단 한 번뿐인 순간 속에 나를 가장 중요하게 생각하고, 나의 삶을 즐길 수 있는 용기 있는 선택들로 인생의 모멘텀을 만들어 보자’는 메시지를 담고 있다.이번 공개 영상은 실제 패션업계에서 활약 중인 일반인 모델 ‘Binnie’가 등장한다. 폴댄스와 요가 등 다양한 활동과 함께 ‘자신의 삶을 즐기며 살아가는 자신감 넘치는 여성의 일상’과 ‘무엇이든 할 수 있는 여성의 이야기’를 주제로 다뤘다. 영상 속에서 안다르의 세 번째 페르소나 Binnie는 “맞아, 나는 무엇이든지 할 수 있어”라고 자신감 넘치게 안다르의 슬로건을 전한다.두 에브리씽(DO EVERYTHING) 캠페인 영상은 앞으로 여러 여성의 이야기를 담은 시리즈로 이어질 예정이다.안다르의 신애련 대표는 “나는 20대 젊은 여성이자 시작하는 패션 기업가로서 안다르를 만들어 나가는데 많은 용기와 여러 선택에 대한 결심이 필요했다. 그때마다 항상 내가 나를 위해서 스스로 되새기던 ‘무엇이든 할 수 있다’라는 나에 대한 이야기이기도 하다”며, “영상 속 화자 Binnie의 이야기인 동시에 같은 시대를 살아가고 있는 사람들을 향한 응원의 메시지 진심으로 담고 싶었다”라고 전했다.안다르의 두 에브리씽(DO EVERYTHING) 폴댄스 영상은 공식 온라인 스토어, 페이스북, 인스타그램, 온라인 광고 등을 통해 만나볼 수 있다.