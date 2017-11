르노삼성자동차가 오는 30일까지 NEW QM3의 시승 및 구매상담 고객을 대상으로 ‘파인드 유어 비비드(Find Your VIVID)’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.르노삼성자동차는 ‘파인드 유어 비비드’ 이벤트 페이지에서 NEW QM3의 시승 및 구매상담을 신청한 고객 중 추첨을 통해 총 100명에게 약 50만원 상당의 ‘비비드(VIVID) 바우처’ 카드를 경품으로 제공한다.‘비비드 바우처’는 르노삼성과 CJ가 함께 이번 이벤트를 통해 고객들이 QM3만의 라이프스타일을 즐길 수 있도록 만든 스페셜 바우처다.‘어반 시크(Urban Chic)’, ‘푸디(Foodie)’, ‘컬쳐 리더(Culture Leader)’ 등 세 가지 라이프 스타일에 맞춰 약 50만원 상당의 쇼핑, 푸드, 컬쳐 등 다양한 혜택의 기프트 카드와 시크릿 아이템으로 구성되어 있다.‘어반 시크(Urban Chic)’ 바우처에는 CJ몰, 올리브영, CJ오쇼핑을 비롯한 각종 엔터테인먼트 및 특별한 쇼핑 혜택이 제공되며, ‘푸디(Foodie)’ 바우처에는 빕스, CJ푸드월드, 계절밥상 등 CJ 계열 레스토랑의 푸드 혜택이 담겨있다. 또, ‘컬쳐 리더(Culture Leader)’ 바우처의 경우 CGV, Mnet, TIVING 등 영화, 콘텐츠를 즐길 수 있는 트렌디한 문화 혜택이 포함된다.이벤트는 맞춤형 혜택을 제공하는 ‘VIVID 바우처’를 확인 후 각자 라이프 스타일에 맞는 바우처를 선택하고 시승 예약, 구매 상담을 신청하면 응모가 완료된다. 당첨자 발표는 12월 7일 홈페이지 공지 및 개별 통보로 이뤄진다.한편, 르노삼성자동차는 NEW QM3 체험형 브랜드 스토어 ‘아틀리에 비비드 라이프’를 서울 가로수길과 부산 광안리에 오픈, QM3 전시와 함께 방문 고객들이 QM3만의 특별한 라이프 스타일을 직접 체험할 수 있는 공간을 제공한다.서울 가로수길은 12월 23일까지 58일간, 부산 광안리는 12월 2일까지 30일간 운영된다.