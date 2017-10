[스포츠한국 강병원 기자] 한국마이크로소프트(대표 고순동)는 다음달 7일 엑스박스 원 엑스(Xbox One X)’를 국내에 출시한다고 밝혔다.‘엑스박스 원 엑스’ 및 한정판 ‘엑스박스 원 엑스 프로젝트 스콜피오 에디션(Xbox One X: Project Scorpio Edition)’은 예상 소비자가 57만8,000원이다. 10월 24일부터 예약 구매할 수 있다.엑스박스 원 엑스는 6테라플롭스 GPU와 12GB의 메모리를 탑재했으며, 기존 콘솔기기에 비해 40% 더 뛰어난 성능을 자랑한다. 특히 매끄러운 프레임 속도와 빠른 로딩으로 뛰어난 그래픽을 제공하며, 4K 디스플레이를 지원해 더욱 몰입감 넘치는 게임을 경험할 수 있다.엑스박스 원 엑스는 엑스박스 원(Xbox One) 및 엑스박스 원 에스(Xbox One S)의 게임, 액세서리와 호환된다.