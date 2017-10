[스포츠한국 강병원 기자] ‘아이러브잇! for kakao'이 17일부터 사전예약을 시작했다.파티게임즈는 ‘아이러브잇! for kakao' 사전예약 오픈을 기념해 사전예약자 전원에게 한정판 어드벤쳐 마린룩 의상 셋트를 지급한다. 이어 친구 초대 이벤트를 통해 사전예약에 등록한 친구 숫자에 따라 게임 아이템을 증정한다.‘아이러브잇! for kakao'는 수천 가지의 패션·뷰티 아이템을 수집하고, 컬러까지 스타일링 하는 게임으로, ‘카트라이더’, '레이시티’, '피파온라인3' 등을 만든 개발자들이 만든 포도스튜디오의 작품이다.이승욱 파티게임즈 실장은 “아이러브잇! for kakao는 뛰어난 개발력을 보유한 포도스튜디오의 개발 노하우가 담긴 작품”이라며 “파티게임즈의 여성 게임의 서비스 노하우와 결합해 여성 게임의 새로운 지평을 열어 나갈 것”이라고 말했다.