1¼¼´ë XC60Àº À¯·´ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÁßÇü SUV ½ÃÀå¿¡¼ 2014³âºÎÅÍ 2016³â±îÁö ÆÇ¸Å 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ ¹Ù ÀÖ´Â º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ÀÇ ±Û·Î¹ú º£½ºÆ®¼¿¸µ ¸ðµ¨ÀÌ´Ù.
1¼¼´ëÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ ¿ì¼öÇÑ »óÇ°¼ºÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, ¡®´õ ´º XC60¡¯Àº º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ÀÇ ÃÖ½Å ÇÃ·§Æû°ú ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ, µðÀÚÀÎÀÌ ´õÇØÁ® ¿ÏÀüÈ÷ »õ·Î¿î µµ½ÉÇü SUV·Î ´Ù½Ã ÅÂ¾î³µ´Ù.
'½º¿þµð½Ã ´ÙÀÌ³»¹Í SUV'¸¦ Ç¥¹æÇÏ´Â ´õ ´º XC60Àº º¼º¸ ¿ª»ç»ó °¡Àå ¿ªµ¿ÀûÀÎ µðÀÚÀÎÀ» ÀÚ¶ûÇÑ´Ù. ´õ ´º XC60ÀÇ ¿Ü°üÀº º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ ÃÖÃÊÀÇ ÇÑ±¹ÀÎ µðÀÚÀÌ³ÊÀÎ ÀÌÁ¤Çö¾¾°¡ ¸ÞÀÎ µðÀÚÀÌ³Ê·Î Âü¿©Çß´Ù.
±×´Â ¡°¿Ïº®ÇÑ ºñÀ²'À» ÃÖ¿ì¼± °úÁ¦·Î »ï°í ´õ ´º XC60ÀÌ ¾î¶² °¢µµ¿¡¼ º¸´õ¶óµµ °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÎ ºñÀ²·Î º¸ÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï µðÀÚÀÎÇÏ´Â µ¥ ¿ªÁ¡À» µ×´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀüÃ¼ÀûÀÎ ¿Ü°ü µðÀÚÀÎÀº º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ÀÇ »õ·Î¿î ÆÐ¹Ð¸®·èÀ» °è½ÂÇÏ¸é¼ ´õ ´º XC60¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã¾Æ³Â´Ù.
±×¸±ÀÇ ¿·¸é°ú ¸Â´êÀº TÀÚÇü Çìµå·¥ÇÁ, º¸´Ù ÀÔÃ¼ÀûÀÎ ¼¼·ÎÇü ±×¸±, ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ÃÇÏ°Ô µðÀÚÀÎµÈ ¸®¾î·¥ÇÁ µî °÷°÷¿¡ µðÅ×ÀÏÇÑ ¿ä¼Ò¸¦ ´õÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
Â÷·® Ãø¸é¿¡´Â º¸´ÖºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ ÈÄ¸éºÎ·Î °¥¼ö·Ï »ó½ÂÇÏ´Â º§Æ® ¶óÀÎ, ÈÄ¸éºÎÀÇ ³¯·ÆÇÑ Ä³¸¯ÅÍ ¶óÀÎ, ¼Óµµ°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ·çÇÁ ¶óÀÎ°ú DÇÊ·¯ µî ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¶óÀÎÀ» »ç¿ëÇØ ½ºÆ÷Æ¼ÇÏ°í °ÀÎÇÑ Á¸Àç°¨À» ºÎ°¢½ÃÄ×´Ù.
ÀÎÅ×¸®¾î´Â º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ Æ¯À¯ÀÇ ½ºÄµð³ªºñ¾È µðÀÚÀÎ ÄÜ¼ÁÆ®¸¦ À¯ÁöÇß´Ù. ÀÚ¿¬ ±×´ë·ÎÀÇ ³ª¹µ°áÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â Ãµ¿¬ ¿ìµå Æ®¸²°ú ½º¿þµ§ ±¹±â ¹®¾çÀ¸·Î ¸¶°¨ÇÑ ´ë½Ãº¸µåÀÇ Å©·Ò Àå½Ä µî Ãµ¿¬¼ÒÀç¿Í ¼ö°ø¿¹ ¿ä¼Ò¸¦ È°¿ëÇÑ ¸¶°¨ÀÌ µ¸º¸ÀÎ´Ù.
ÅÂºí¸´ PC¸¦ ¿Å°Ü ³õÀº µíÇÑ ¼¾ÅÍÆä½Ã¾ÆÀÇ 9ÀÎÄ¡ ¼¾ÅÍ ÄÜ¼Ö µð½ºÇÃ·¹ÀÌ´Â ±Û²Ã°ú ¹öÆ°À» Å°¿ì°í ¼±¸íÇÏ°Ô º¸ÀÌµµ·Ï ¾÷±×·¹ÀÌµåÇØ °¡µ¶¼ºÀ» Çâ»ó½ÃÄ×´Ù.
º¼º¸ÀÚµ¿Â÷´Â ´õ ´º XC60À» Ãâ½ÃÇÏ¸é¼ ÀÚ»çÀÇ Áö´ÉÇü ¾ÈÀü ½Ã½ºÅÛÀÎ 'ÀÎÅÚ¸®¼¼ÀÌÇÁ(Intellisafe)'¿¡µµ ½Å±â¼úÀ» Ãß°¡Çß´Ù.
'´õ ´º XC60'¿¡ º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ ÃÖÃÊ·Î Á¶Çâ Áö¿ø(Steering Support)À» ÅëÇÑ 'Ãæµ¹ È¸ÇÇ Áö¿ø ±â´É' 3°¡Áö°¡ Ãß°¡µÆ´Ù.
Ãæµ¹ È¸ÇÇ Áö¿ø ±â´ÉÀº ÀÇµµÄ¡ ¾ÊÀº Â÷¼± ÀÌÅ» »óÈ²¿¡¼ °è±âÆÇÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÅëÇØ ¿îÀüÀÚ¿¡°Ô Ãæµ¹È¸ÇÇÁö¿ø ±â´ÉÀÌ °³ÀÔÇßÀ½À» ¾Ë·ÁÁÖ´Â µ¿½Ã¿¡ ÀÚµ¿À¸·Î ½ºÆ¼¾î¸µ ÈÙÀ» Á¶ÇâÇØ Ãæµ¹ À§ÇèÀ» ÁÙÀÌ´Â ±â¼úÀÌ´Ù.
º¼º¸ÀÚµ¿Â÷´Â ÀÌ·¯ÇÑ Ãæµ¹ È¸ÇÇ Áö¿ø ±â´É°ú ±ä±Þ Á¦µ¿ ½Ã½ºÅÛ¿¡ Á¶Çâ Áö¿øÀÌ Ãß°¡µÈ »õ·Î¿î ¼¼´ëÀÇ ½ÃÆ¼ ¼¼ÀÌÇÁÆ¼ ±â¼úÀ» ´õ ´º XC60ÀÇ Àü ¸ðµ¨¿¡ ±âº» Àû¿ëÇß´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ, µ¿±Þ ÇÁ¸®¹Ì¾ö SUV¼¼±×¸ÕÆ® ÃÖÃÊ·Î ´õ ´º XC60ÀÇ Àü Æ®¸²¿¡ ¿îÀüÀÚÀÇ ÇÇ·Îµµ¸¦ ³·Ãß°í ¿©À¯·Î¿î µå¶óÀÌºùÀ» °¡´ÉÄÉ ÇÏ´Â ¹ÝÀÚÀ²ÁÖÇà ½Ã½ºÅÛ 'ÆÄÀÏ·µ ¾î½Ã½ºÆ® II(Pilot Assist II)'¸¦ ±âº» Àû¿ëÇß´Ù.
ÁÖÂ÷ ÆíÀÇ¸¦ µ½´Â 'ÆÄÅ© ¾î½Ã½ºÆ® ÆÄÀÏ·µ(Park Assist Pilot)', ÄèÀûÇÑ È¯°æÀ» À§ÇÑ ½Ç³» °ø±â Ã»Á¤ ½Ã½ºÅÛ, Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ(HUD) µîÀ» ±âº» Á¦°øÇÑ´Ù. ÀÎ½ºÅ©¸³¼Ç Æ®¸²¿¡´Â 15°³ÀÇ ¹Ù¿ö½º&ÀªÅ²½º(Bowers & Wilkins) ½ºÇÇÄ¿, 360¡Æ Ä«¸Þ¶ó ±â¼ú, 1¿ÀÇ ¾È¸¶ ±â´É µî ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿É¼ÇÀÌ Ãß°¡µÈ´Ù.
´õ ´º XC60ÀÇ ±¹³» Ãâ½Ã ¸ðµ¨Àº »ç·û±¸µ¿ ½Ã½ºÅÛÀ» ±âº» Ã¤ÅÃÇÑ µðÁ© ¿£Áø D4¿Í °¡¼Ö¸° ¿£ÁøÀÎ T6·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. »ç·û±¸µ¿ ¼±È£µµ°¡ ³ôÀº ±¹³» ½ÃÀåÀÇ Æ¯¼º°ú ·¹Àú µî ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¼±È£ÇÏ´Â °í°´ÀÇ Áõ°¡ Ãß¼¼¸¦ ¹Ý¿µÇß´Ù.
¶Ç, ¸ðµç ¸ðµ¨¿¡ ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ÁÖÇà¼º´É°ú °íÈ¿À²À» µ¿½Ã¿¡ ¹ßÈÖÇÏ´Â º¼º¸ÀÇ ÃÖ½Å µå¶óÀÌºê-E ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎÀ» Àû¿ëÇß´Ù. 2.0¸®ÅÍ 4±âÅë ¿£Áø°ú 8´Ü ÀÚµ¿ º¯¼Ó±â°¡ Á¶È¸¦ ÀÌ·ï ¹ÎÃ¸ÇÏ¸é¼µµ ±ÕÇü ÀâÈù ÁÖÇà¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù.
´õ ´º XC60 D4´Â ÃÖ´ë ÅäÅ© 40.8kgm, ÃÖ´ë Ãâ·Â 190¸¶·ÂÀ¸·Î µµ½É ÁÖÇà¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÏ¸ç, °¡¼Ö¸° ¸ðµ¨ÀÎ ´õ ´º XC60 T6´Â ÃÖ´ë Ãâ·Â 320¸¶·Â, ÃÖ´ë ÅäÅ© 40.8kgmÀÇ °·ÂÇÑ ¼º´ÉÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
º¼º¸ÀÚµ¿Â÷ÄÚ¸®¾Æ ÀÌÀ±¸ð ´ëÇ¥´Â "´õ ´º XC60Àº ´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ µµ½É ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» Áñ±â´Â °í°´µéÀÇ ÃëÇâÀ» ¸¸Á·½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀÎ°ú ÃÖ½Å ±â¼ú·Â, ÁÖÇà¼º´ÉÀ» ¸ðµÎ °âºñÇß´Ù¡±¸ç, ¡°³ô¾ÆÁø »óÇ°¼ºÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¡®´õ ´º XC60¡¯ÀÌ ±¹³» ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÁßÇü SUV ½ÃÀåÀÇ ÆÇµµ¸¦ ¹Ù²Ù´Â ¡®°ÔÀÓ Ã¼ÀÎÀú(game changer)¡¯°¡ µÉ °ÍÀÌ¶ó ÀÚ½ÅÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
´õ ´º XC60Àº µðÁ© ¿£ÁøÀÎ D4¿Í °¡¼Ö¸° ¿£ÁøÀÎ T6 µÎ °¡Áö ¿£ÁøÀ¸·Î Ãâ½ÃµÇ¸ç, ÆÇ¸Å °¡°ÝÀº Æ®¸²¿¡ µû¶ó 6,090¸¸~7,540¸¸¿ø(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ)ÀÌ´Ù.