[스포츠한국 강병원 기자] 네시삼십삼분(대표 장원상, 박영호, 이하 4:33)은 썸에이지(대표 백승훈)에서 개발한 모바일 액션 RPG(역할수행게임) ‘영웅 for Kakao’에 신규 지역과 환생 캐릭터, 신규 아이템 추가를 포함한 대규모 콘텐츠 업데이트를 단행했다.이번 업데이트로 이집트의 사막 지형을 형상화한 신규 51~60지역 등 총 10개가 추가됐다. 이곳에서는 새로운 몬스터들과 함께 보스 몬스터 ‘파라오 니토크리스’가 등장한다. 여러 개의 검을 사용하는 니토크리스는 이용자의 유리한 버프를 없애버리고, 이동속도와 공격속도를 감소시킬 뿐만 아니라, 기절 공격까지 해 공략하기 매우 어렵다. 최초 클리어 시 6성 영웅을 보상 받는다.그리고 시즌2까지 가장 강력한 영웅으로 인기를 모았던 ‘판도라’가 환생 캐릭터로 등장한다. ‘판도라’는 지난 14일부터 19일까지 공식카페에서 진행된 투표를 통해 신규 환생 영웅으로 뽑혔으며, 많은 이용자들이 기다렸던 만큼, 최강의 위력과 보는 재미를 선사할 예정이다.또, 목걸이·귀걸이 등 신규 장신구 2종과 함께 환생 등급 룬이 추가됐다. 목걸이·귀걸이는 기존 장신구 옵션에 더해 치명타 저항, 스킬 사용시 기력 소모량 감소 옵션이 추가된다. 환생 등급 룬은 환생 영웅만 장착할 수 있으며, 명예 점수로만 구매할 수 있다.이와 함께 ‘영웅 for kakao’는 여름 시즌을 맞아 진진·황진이·키라·체게바라가 착용 가능한 수영복 코스튬을 추가했다. 특히 황진이와 키라의 코스튬은 지금까지 게임 내에서 찾아볼 수 없었던 시원한 비키니 스타일로 제작됐다.4:33은 이번 업데이트를 기념해 오는 28일까지 ‘영웅 for kakao’에 접속한 모든 이용자에게 6성 판도라를 선물하고, 8월9일까지 판도라의 모든 능력치를 30% 올리는 이벤트를 진행한다.‘영웅 for Kakao’는 지난 2014년 11월 출시한 수집형 모바일 RPG로 출시 1년만에 매출 600억 돌파, 구글플레이 최고 매출 2위, 현재까지 누적 다운로드 600만건을 돌파한 최고 인기 모바일 게임이다. 이순신, 황진이, 관우, 잔다르크 등 시대를 뛰어넘는 실존 영웅을 포함해 총 400여종이 넘는 캐릭터가 등장해 수집형 모바일 RPG의 재미를 더하고 있다.