[스포츠한국 강병원 기자] ㈜구름컴퍼니(대표 조상익)의 무협 MMORPG ‘탈 for Kakao’가 출시 2주년을 맞아 기념 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.‘탈 for Kakao’는 고대 중국의 무장 ‘고장공’의 무협 실화를 담은 첫 번째 MMORPG로, 화려한 그래픽과 다양한 시스템으로 많은 사랑을 받아온 구름컴퍼니의 대표 게임 중 하나이다.탈 for Kakao의 2주년 기념 이벤트는 총 100만원 상당의 푸짐한 보상과 함께 진행된다. 먼저, 이벤트 기간 동안 접속만 해도 2주년 기념 특별 일일 보상을 지급하며, 해당 기간 동안 레벨 구간에 따라 유저에게 보상을 지급하는 이벤트가 진행된다. 100만금화 등으로 구성된 2주년 기념 쿠폰도 제공하여 유저들에게 받은 사랑에 보답할 예정이다.유저 참여형 이벤트도 함께 진행된다. 유저가 캐릭터 둘이 같이 있는 스크린샷을 찍어 카페에 게시하면 보상을 제공하는 “2주년엔 둘이 함께” 이벤트가 진행된다. 또, 댓글로 탈 for Kakao 2주년 축하 메시지를 남길 시 보상을 제공하는 “2주년 이거 실화임??” 이벤트도 진행될 예정이다.구름컴퍼니 김선명 PM은 “탈 for Kakao 2주년을 맞이하게 되었다. 유저 분들의 한결같은 사랑에 보답하고자 이번 이벤트를 기획하게 되었으며, 앞으로도 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.