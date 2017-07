[스포츠한국 강병원 기자] 광안리에서 열리는 스타크래프트: 리마스터 런칭 행사 ‘GG 투게더’의 열기를 서울에서 만난다.블리자드 엔터테인먼트는 스타크래프트 리마스터 출시에 앞서 특별한 PC방 이벤트 ‘GG 투게더 at Seoul’을 오는 7월30일에 진행, 7월23일까지 참가 신청을 받는다고 밝혔다.7월30일 저녁 7시30분부터 게임이너스 PC방 신논현점에서 진행되는 ‘GG 투게더 at Seoul’ 랜 파티는 같은 시간 부산 광안리에서 진행되는 스타크래프트 리마스터 런칭 행사 ‘GG 투게더’를 생중계한다.또 행사 후에는 8월15일 공식 출시에 앞서 한국 PC방에서 미리 스타크래프트 리마스터를 플레이해볼 수 있는 ‘PC방 프리미어’를 시작한다.이와함께 개인전과 단체전 토너먼트 및 BJ 초청 이벤트 매치, 퀴즈, 행운권 추첨 등 다양한 이벤트가 마련되며, 참가자 전원에게 스타크래프트 리마스터 선물 꾸러미가 증정된다.참가 신청은 오는 7월23일까지 ‘GG 투게더 at Seoul’ 이벤트 페이지에서 가능하며, 동반 1인을 포함하여 신청할 수 있다.