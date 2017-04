[스포츠한국 강병원 기자] 네시삼십삼분(대표 장원상, 박영호, 이하 4:33)과 카카오(대표 임지훈)는 무협 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘의천도룡기 for Kakao(개발사 퍼펙트월드)’에 신규 지역 확장을 포함한 콘텐츠 업데이트를 단행했다고 27일 밝혔다.이번 업데이트로 신규 지역 ▶아미산이 오픈되고, 100레벨 장비를 얻을 수 있는 ▶개방총타 던전이 추가된다. 여기에 5월 1일부터 7일까지 황금연휴를 맞아 푸짐한 아이템을 선물하는 ▶접속 보상 이벤트가 진행된다.먼저 100레벨 이용자들만 입장 가능한 고난이도 지역 아미산이 오픈된다. 아미산은 의천도룡기의 주력 문파이자 여주인공 주지약이 속한 아미파의 본거지로 강력한 적들이 등장한다. 특히 절세고수 모드에서는 강력한 보스 주지약이 등장해 동료들과 팀을 이뤄 공략할 수 있다.또, 100레벨 아이템이 떨어지는 4~8인용 공격대 던전 ‘개방총타’가 오픈된다. 개방총타는 97레벨부터 입장 가능하며 유대원, 송청서, 뇌만적이 보스로 등장한다. 보상으로는 각 직업의 100레벨 세트 아이템인 진.상천효 시리즈를 획득할 수 있다. 이밖에 90레벨 이상 유저가 이용할 수 있는 위일소 협객열전이 추가돼 캐릭터를 더욱 강하게 성장시킬 수 있게 됐다.이와 함께 4:33은 5월 황금연휴를 기념해 5월 1일부터 7일까지 게임에 접속만 해도 귀속원보, 협객령, 특수복 조각 등 다양한 게임재화를 증정하는 로그인 이벤트를 진행한다. 업데이트와 이벤트에 대한 자세한 사항은 ‘의천도룡기 for Kakao’ 공식 카페에서 확인 가능하다.‘의천도룡기 for Kakao’는 최고의 무협 작가 김용의 사조삼부작 중 최고로 평가 받는 ‘의천도룡기’를 원작으로 하는 초대형 모바일 게임이다. 의천검과 도룡도의 비밀을 둘러싸고 벌어지는 이야기를 70만자에 이르는 원전(原典)으로 담아 원작의 감동을 충실히 재현했다. 여기에 200대 200으로 펼쳐지는 진영전, 4인·8인 파티 플레이 등 실시간 콘텐츠에서 좋은 평가를 받고 있다.한편, 4:33은 올해 1분기 수집형 액션 RPG ‘삼국블레이드’에 이어 무협 대작 MMORPG ‘의천도룡기’를 출시했다. 향후에는 ‘다섯왕국이야기’, ‘활2’, 우주 전략 게임 ‘인터플래닛’, 슈퍼맨과 배트맨 등 DC코믹스 IP를 활용한 ‘DC프로젝트(가칭)’ 등 기대작들을 지속적으로 선보일 예정이다.