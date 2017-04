이케이게임즈(대표이사 조은기)는 자사가 개발한 모바일 신개념 던전 경영 시뮬레이션 게임 ‘로드오브던전(LORD of DUNGEON)’의 대규모 업데이트를 진행한다고 27일 밝혔다.이번 업데이트에는 ▲신규 전투 동료 2종 추가 ▲ 장비 아이템 강화 및 제련 시스템 추가 ▲자동 탐색 캠프 시스템 추가 ▲생산소 시스템 개편 ▲차원 큐브 및 월드 보스 개선 ▲전투 동료 밸런스 조정 등이 포함됐다.이번 업데이트를 통해 강력한 넉백 스킬을 구사하는 방패기사 ‘딜런’과 화염 화살을 날리는 궁사 ‘한’ 총 2종의 신규 전투 동료가 추가되며, 게임 내 동료 모집과 주점을 통해 영입을 할 수 있다.이와 함께 동료가 장착할 수 있는 각종 장비 아이템의 성능을 올릴 수 있는 강화 시스템이 추가되며, 제련 시스템을 통해 장비에 부여되어 있는 기본 능력치 이외에 부가적인 옵션을 생성할 수 있게 된다.로드오브던전에서 중요한 활동 중의 하나인 탐색 편의성을 고려하여 정해진 기간 내 자동 탐색을돌릴 수 있는 캠프 시스템이 업데이트 된다. 캠프는 자작 1급 레벨부터 사용이 가능하며, ‘신뢰’ 상태인 지역에서 설치하여 탐색 아이템을 편리하게 수집할 수 있는 시스템으로 유저들이 많이 기다려왔던 컨텐츠이다.또한, 차원 큐브에서 보스 클리어 보상이 2종이 추가되며, 월드보스는 발견할수록 레벨이 올라가는 방식으로 변경되고 클리어 시 장비 강화에 필요한 ‘강화석’과 ‘차원큐브 티켓’을 획득할 수 있다.이번 업데이트와 함께 원하는 전투 동료를 지정해서 획득할 수 있는 동료 지정권이 포함된 Only one 패키지와 5월 중순까지만 구매할 수 있는 All in one 한정 패키지를 출시한다.로드오브던전은 이번 대규모 업데이트를 기념하여 모비, 루팅 등의 사전등록 어플리케이션을 통해 업데이트 사전 예약을 진행하고 있으며, 사전 예약 보상으로 100문스톤과 최상급 동료소환권 5장을 지급하는 이벤트를 진행 중이다.