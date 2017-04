푸조의 공식 수입원인 한불모터스가 23일까지 대표 SUV 모델들을 직접 경험해볼 수 있는 ‘New SUV Peugeot 전국 시승행사’를 실시한다고 밝혔다.전국 19개 푸조 전시장(일부 전시장 제외)에서 진행하며, 시승을 원하는 고객은 푸조 공식 홈페이지를 통해 신청한 후 전시장을 방문하면 된다. 시승행사에 참가한 고객에게는 푸조 웰컴 패키지를 증정할 예정이다.대상 모델은 New 3008 SUV와 New 푸조 2008 SUV이다. New SUV Peugeot 전국 시승행사에 대한 보다 자세한 사항은 가까운 푸조 전시장에 문의하면 된다.