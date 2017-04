재규어 F-PACE가 ‘2017 월드 카 어워드(2017 World Car Awards)’에서 ‘2017 세계 올해의 차(2017 World Car of the Year)’ 및 ‘2017 세계 올해의 자동차 디자인(2017 World Car Design of the Year)’에 동시 선정됐다고 밝혔다.13년 전통의 월드 카 어워드에서 2개 부문 동시 수상은 올해 재규어 F-PACE를 포함 역사상 2회에 불과하다.이언 칼럼 재규어 디자인 총괄 디렉터는 “F-PACE는 브랜드 역사상 최초의 SUV지만, 여전히 재규어 특유의 가치를 담고 있다”며, “이번 수상으로 독창적인 디자인과 다이내믹한 성능의 라인업을 새로운 시장에 도입한 재규어의 결정이 옳았음을 입증받았다”고 소감을 전했다.재규어 F-PACE는 ‘美 2016 여성이 뽑은 올해의 차(2016 Women’s World Car of the Year)’ 및 ‘올해의 SUV(Women’s World SUV/Crossover of the Year)’ 동시 석권 포함, ‘美 2017 모터위크 드라이버스 초이스 어워드(2017 MotorWeek Drivers’ Choice Award)’ 등을 수상했다.