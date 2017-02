[스포츠한국 오현수 기자] 코웨이가 ‘2017 iF 디자인 어워드’에서 디자인상을 수상했다고 6일 밝혔다.코웨이의 멀티순환 공기청정기(AP-1516D), IoCare 어플리케이션 등 6개 제품, 1개의 어플리케이션이 독일 ‘2017 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award)’에서 생활/주방 가전 분야 및 어플리케이션 분야 디자인상을 수상했다.국제 디자인포럼에서 주관하는 iF 디자인 어워드는 세계 4대 디자인 어워드 중 하나로 50년 역사를 지닌 세계 최대의 디자인 어워드이다. 코웨이는 이번 수상으로 2008년부터 2017년까지 ‘iF 디자인 어워드’ 10년 연속 수상이라는 영예를 안았다.이번에 디자인상을 수상한 ‘멀티순환 공기청정기’는 각 가정의 상황에 따라 ▲멀티순환 ▲집중순환 ▲일반순환 등 총 3가지 멀티순환 기능과 맞춤형 필터시스템을 활용해 체계적인 실내공기질 관리가 가능한 제품이다. 이 제품은 실내공기 오염 정도를 4단계로 구분해 제품 전면에 위치한 LED 램프로 표시해준다. 또한 벽면에 밀착이 가능한 타워형 디자인으로 공간 효율성을 극대화했으며 세련된 화이트 색상을 적용해 고급스러운 집안 분위기 연출이 가능하다.염일수 코웨이 디자인연구소장은 "디자인은 기업의 핵심 자산으로 기업의 아이덴티티를 나타내고, 고객들에게 제품에 대한 첫인상을 부여하는 중요한 요소이다"며 “앞으로도 세계 최고를 지향하는 ‘트렌드 선도 디자인’으로 세계 시장에서도 인정받는 디자인을 선보일 것”이라고 소감을 전했다.