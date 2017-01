[스포츠한국 강병원 기자] 네시삼십삼분(대표 장원상, 박영호, 이하 4:33)과 카카오(대표 임지훈)는 모바일 무협 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘의천도룡기 for Kakao(개발사 퍼펙트월드)’의 사전등록을 진행한다고 31일 밝혔다.‘의천도룡기 for Kakao’는 최고의 무협 작가 김용의 사조삼부작 중 최고로 평가 받는 ‘의천도룡기’를 원작으로 하는 초대형 모바일 MMORPG(다중접속역할수행게임)로 의천검과 도룡도의 비밀을 둘러싸고 벌어지는 이야기를 70만자에 이르는 원전(原典)으로 담아 원작의 감동을 그대로 표현했다.이번 사전등록은 1월 31일부터 출시 전까지 게임 공식 카페와 특별 페이지, 카카오에서 참여할 수 있다. ‘의천도룡기 for Kakao’는 2월말 정식 출시 예정이다.이번 사전등록 참여자 전원에게는 태생 3성 등급의 ‘조민’ 캐릭터를 포함해 귀속금화 100개, 금전 100만개 등 10만원 상당의 게임 아이템을 선물한다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 ‘의천도룡기 for Kakao’ 공식카페에서 확인할 수 있다.4:33 박영호 대표이사는 “많은 무협 마니아들의 밤잠을 설치게 한 ‘의천도룡기’가 드디어 모바일 게임으로 출시된다”며 “다양한 전투 콘텐츠와 액션 등 실감나는 대작 역할수행게임으로서 재미를 톡톡히 느낄 수 있을 것”이라고 전했다.