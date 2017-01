[스포츠한국 강병원 기자] ㈜넥슨(대표 박지원)은 20일 자사가 서비스 중인 인기 온라인게임 ‘메이플스토리’에서 서비스 5,000일을 기념해 오케스트라 OST 앨범 ‘메이플스토리 심포니 인 부다페스트(MapleStory Symphony in Budapest)’를 출시했다.이번 앨범은 서비스 초반 선보인 ‘구 로그인’ 테마(Start the adventure)를 비롯해 꾸준히 사랑 받아온 인기 테마 ‘시그너스의 정원(The Cygnus Garden)’, 최신 테마 ‘아르카나(The Tune of The Azure Light)’ 등 총 12곡이 수록됐다.특히 다수의 영화, 게임 OST에 참여한 88인조 ‘부다페스트 심포닉 스코링 오케스트라(Budapest Symphonic Scoring Orchestra)’가 만들어낸 아름다운 선율과 웅장한 연주를 바탕으로 ‘메이플스토리’의 대표 명곡들을 만날 수 있다.‘메이플스토리’ 오케스트라 OST 앨범은 ‘벅스’, ‘멜론’, ‘소리바다’ 등 국내 모든 음원 사이트를 통해 감상할 수 있으며, 주요 영상들은 ‘메이플스토리’ 공식 유튜브 채널에서도 만나볼 수 있다.