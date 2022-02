1967년 7월 박정희 후보가 제6대 대통령에 당선된 후 경부고속도로 건설을 전격적으로 천명했을 때 정부내 부처에서 조차 반대 여론이 있었다. 학계와 전문가들도 집단적으로 반발했다. 김대중(DJ), 김영삼이 이끄는 야당은 ‘망국적 개발사업’이라며 박대통령을 성토, 규탄하기에 이르렀고 국회 농성도 벌였다.우리나라는 당시 절대적으로 식량부족에 시달리며 미국의 잉여 농산물 공여 계획(PL 480)에 따라 엄청난 원조를 받고 있는 실정이었다.민중당 의원이었던 DJ는 “농업국가에서 도로 건설에 예산을 집중 투자하는 건 말이 안된다”며 반대 여론에 앞장섰다. 한국의 경제 수준에 비해 시기 상조라는 선진국 전문가들의 부정적 견해도 잇따랐다.하지만 박정희 대통령은 2,3차 경제개발계획을 반드시 완성시키겠다는 국정철학과 신념으로 밀어붙여 국가 예산(1967년)의 무려 23.6%인 429억 7300만원을 투입했다. 결국 1968년 2월 1일 착공, 단 2년 5개월만인 1971년 7월 7일에 423km에 달하는 단군 이래 최대 역사(役事)를 완공시켜 세계를 놀라게 한다.박대통령이 급속도로 경부고속도로 건설을 추진한 건, 1964년 12월 서독을 방문해 전장 4000km에 달하는 ‘아우토반’을 보고나서다. 서독이 아우토반 건설로 ‘라인강의 기적’을 이룬데 엄청난 충격과 감동을 받았다고 한다.전 국민적인 반대를 무릅쓰고 건설한 경부고속도로는 전국을 1위 생활권으로 묶으며 수출 산업의 대동맥으로 경제발전의 급성장을 이뤘다. 마침내 세계 10위권의 경제대국으로 ‘한강의 기적’을 일궈냈다.KBO는 지난달 26일 핵심 추진사업을 발표하며 포스트시즌 참가팀 확대를 검토한다고 밝혔다. 이에 4개 매체는 반대 의사를 표했다(네이버 스포츠 기사 게재 기준). 모 매체는 포스트시즌 확대안이 여론의 거센 반발에 부딪혔다고 다소 주관적인 견해를 보이기도 했다(관련 기사 댓글 몇십개 외는 반대 여론을 알 수 없음).하지만 4개 매체를 제외한 100개 이상의 매체(온라인 포함)는 묵시적 동의를 할 가능성이 많은데, 일부 매체의 반대에 KBO는 포스트시즌 변경 추진을 움찔하고 있다. “올해가 아닌 내년 중 실시할 계획”이라고 한발 물러서기도 했다.결론부터 이야기하면 포스트시즌 개편안, 즉 6강 플레이오프(PO)는 올해 즉시 시행돼야 한다.왜냐하면 지난해 몇가지 어수선한 사고, 어처구니없는 리그 중단, 도쿄올림픽 노메달 쇼크, 코로나19 장기 사태로 인한 흥행 부진과 팬들의 관심 외면을 일거에 씻어내기 위해서는 PO 혁신이 반드시 필요하기 때문이다. PO 혁신의 핵심이 ‘6강으로의 변경’이다.반대론자들은 페넌트레이스 1위의 이점이 사라지는 걸 폐단으로 여긴다. 하지만 1위 이점은 메이저리그(MLB)가 10년 전 헌신짝처럼 내던졌다. 2012년 포스트시즌 진출팀을 10개로 늘린 결과, 흥행대박으로 이어져 30개 구단은 모두 환호했다. 팬들도 와일드카드 승자가 월드시리즈 우승을 넘볼 수 있는 ‘대반전’을 즐거워했다. MLB는 올해 14개팀으로의 증설을 계획하고 있다.또 1위팀의 한국시리즈(KS) 우승 확률이 떨어지는 걸 염려한다. 하지만 구태의연한 ‘계단식 대전 방식’을 탈피, MLB처럼 한달간 매일 포스트시즌 경기가 박진감있게 펼쳐지면 ‘1위팀 희생’을 상쇄할 수 있다.6강 대진표를 KBL(남자프로농구리그)과 달리 하면 리그 1위의 KS 우승 가능성을 높일 수 있다. 현재 KBL 방식은 ‘1위 VS 4-5위 승자’와 ‘2위 VS 3-6위 승자’ 대진으로 돼 있다.이걸 ‘1위 VS 5-6위 승자’와 ‘2위 VS 3-4위 승자’로 바꾸면 1위팀 어드밴티지는 훨씬 높아진다. 5,6위팀은 아무래도 전력이 떨어지므로 1위팀이 그 승자와 5전 3선승제로 붙어도 이길 가능성이 많아질 수밖에 없다.6강 플레이오프는 ‘관중 동원+방송 중계권료 인상+마케팅 수익 증대’에다 ‘막판 대접전’이 펼쳐지는 1석4조의 어마어마한 효과를 누릴 수 있다.팬들도 당연히 포스트시즌 진출 팀수가 늘어나는 걸 환영할 것이다. 응원하는 팀이 ‘가을야구’에서 일찍 탈락하면 얼마나 허무한가.KBO는 6강 플레이오프의 장점을 최대한 홍보한 뒤 팬 여론조사에서 다수 찬성을 얻으면 이번 시즌 당장 시행하는 게 옳다. 근거없는 ‘팬들의 거센 반발’에 주저할 이유가 하나도 없다.KBO 정지택 총재와 각 구단 대표들도 경부고속도로 건설을 신념과 뚝심으로 관철시킨 ‘박정희 정신’을 본받아 소신껏 결단을 내리길 기대해본다. 일대 위기에 처한 프로야구 흥행과 산업을 일시에 구출할 방법은 6강 플레이오프가 최고의 카드이기 때문이다. ‘기적’까지는 아니지만.