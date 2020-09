이전 1page 2page 다음

서양 격언에 “Out of sight, out of mind”라는 게 있다. 멀리 떨어져 있으면 마음이 멀어진다는 뜻이다. 장거리 연애가 실패하는 게 가장 적절한 비유다. 처음의 애틋한 연애 감정도 서로 떨어져 살다보면 엷어지기 마련.더 멀리 갈 것도 없다. 프로야구도 비슷한 상황에 처해 있다. 진정세를 보이지 않는 코로나19로 인해 ‘무관중 경기’가 이어지면서 팬들의 가슴속에서 ‘야구 관람’이라는 게 서서히 사라지고 있다.무관중 경기는 구단 재정 악화에 치명타를 날리고 있지만 더 무서운 게 팬들을 잃어버리는 것. 코로나19가 퇴치돼 내년 시즌 개막부터 유관중 경기가 실시돼도 1~2년 전만큼의 연관중 700만~800만명대 회복은 꿈도 꿀 수 없게 됐다.이는 각 기업체의 재택근무 사례가 잘 말해준다. 회사에 출근하지 않고 집에서 일을 처리하는 재택근무는 자율성이 돋보여 얼핏 업무의 효율성이 높아 보인다. 하지만 같은 시공간에 있지 않은 조직원은 귀속성이 약해진다.주5일 출근은 보이지 않는 공동체를 형성해 왔는데, 출근을 하지 않으면 공동체가 약해져 결국 조직이 와해될 수가 있다.이처럼 무관중 경기도 팬들의 프로야구에 대한 귀속성을 점차 떨어뜨려 ‘야구경기 직관’에 대한 흥미를 잃게 한다. 그렇다면 KBO(한국야구위원회)를 비롯, 각 구단은 사생결단으로 관중 감소를 막기 위한 대책에 매달려야 하는데 현실은 그렇지 않다.누구나 예상하듯이 올 스토브리그에서 코치, 선수 수와 구단 직원을 줄이는 대규모 구조조정의 한파가 불어닥친다. 일부 스타 플레이어를 뺀 FA(자유계약선수)는 된서리를 맞고 전반적인 연봉 삭감에 이어 저(低)연봉, 저연차 선수는 극심한 타격을 입게 된다. 각종 광고 효과에 대한 부정적인 시각으로 광고계약 축소 및 광고 단가 인하 역시 눈에 훤히 보인다.이처럼 내년엔 프로야구 산업을 뿌리째 흔들 수 있는 쓰나미가 닥쳐 올 수 있다. 각 구단은 축소 경영에 관한 대비책 마련에 힘을 쏟고 있지만 결국은 모기업의 특별한 지원에 사활을 걸고 있다. 과연 구단들이 넋을 놓고만 있을 상황인가.KBO, 특히 총재의 역할이 크게 중요한 시점이다. 주요 그룹의 회장, 부회장인 구단주들을 움직여야 한다. 모기업도 재정난에 빠져 있지만 비교적 큰돈이 들지 않는 야구단 지원을 방치해서는 안된다.더구나 감독대행 체제로 사상 첫 100패의 수렁을 향해 가고 있는 SK와 한화는 팀의 미래가 암울하기 짝이 없다.일단 내년 시즌 관중 400만~500만명 동원을 위한 대대적인 마케팅 전략 수립이 시급하다. KBO로서는 구단의 노력을 지켜볼 게 아니라 ‘위기 돌파를 위한 TF(테스크포스)’를 빠른 시일내 구성해 야구 산업 붕괴를 최대한 막아내야 한다.구단주 총회의 긴급 소집도 이뤄져야 한다. 총재의 간곡한 설득이면 이루지 못할 일도 없다. 모기업과 팬들의 외면이 이어진다면 프로야구는 IMF 사태 직후인 22년전으로 돌아갈 수밖에 없다. 야구종사자들의 뼈를 깎는 노력과 넘치는 열정이 어느 때보다 절실하다.“버린 애는 천덕꾸러기 된다”는 속담처럼 내년 프로야구가 그렇게 될까봐 걱정이다.