[스포츠한국 윤승재 기자] 10승 1패 고공 행진으로 개막 10승 고지를 선점, 단독 선두자리를 꿰찬 NC다이노스가 미국 스포츠매체 ‘ESPN’이 평가한 파워랭킹에서 1위를 차지했다.미국 ‘ESPN’은 18일(한국시간) KBO리그 지난주(2주차) 파워랭킹을 발표했다. 1주차에서 4위에 올랐던 NC다이노스가 키움히어로즈를 제치고 1위 자리에 올랐다.매체는 NC에 대해 “지난주 NC는 균형 잡힌 공격력으로 6승 무패를 기록했다. NC는 18개의 홈런을 때려내며 리그 팀 홈런 1위에 올라있고, 팀 방어율도 3.26으로 가장 좋은 성적을 거두고 있다”라고 평가하며 NC를 1위로 선정한 이유를 밝혔다.개막 전과 1주 차 때 1위 자리를 유지했던 키움은 한 단계 떨어진 2위에 올랐다. 매체는 지난주 2승 4패로 부진했던 키움에 “순위를 한 단계만 떨어뜨릴 수 있어 다행이다”라는 냉소적인 반응을 보였다.그 뒤로 1주차 때 2,3위를 기록했던 두산베어스와 LG트윈스가 한 단계 하락한 3,4위에 올랐고, 롯데자이언츠가 5위 자리를 수성했다. KT위즈와 삼성라이온즈, KIA타이거즈, 한화이글스도 한 단계씩 순위를 상승시켜 6~9위에 올랐다.최하위는 SK와이번스가 차지했다. 1주차 6위에서 10위로 수직하락했다. 매체는 SK에 대해 “엉망이다(a hot mess)"라며 냉정한 평가를 내렸다.매체는 ”9연패에 빠진 SK는 엉망이다. 몇몇 사람들은 염경엽 감독의 곧 곤란한 입장에 놓일 수 있을지도 모른다는 생각도 하고 있다(leading some to wonder if manager Kyoung-Youb Youm could soon be on the hot seat)“라면서 ”염경엽 감독의 SK는 지난해 막판에도 큰 붕괴를 겪기도 했다“라고 첨언했다.2. 키움히어로즈(5위) / 1위(1↓)3. 두산베어스(2위) / 2위(1↓)4. LG트윈스(2위) / 3위(1↓)5. 롯데자이언츠(2위) / 5위(-)6. KT위즈(8위) / 7위(1↑)7. 삼성라이온즈(9위) / 8위(1↑)8. KIA타이거즈(6위) / 9위(1↑)9. 한화이글스(6위) / 10위(1↑)