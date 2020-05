[스포츠한국 윤승재 기자] 노스캐롤라이나에서 미국 전역으로, NC다이노스를 향한 미국 야구팬들의 관심이 뜨겁다. 물 들어 올 때 노를 젓는다고, NC다이노스도 미국 야구팬들을 겨냥한 마케팅을 펼치며 관심에 부응하고 있다.관심의 시작은 미국 방송사 ‘ESPN’이 KBO리그 경기를 생중계하면서부터였다. KBO리그 중계권을 획득한 ESPN은 개막전부터 하루에 한 경기 씩 미국 전역에 KBO리그 경기를 송출하기 시작했는데, 그 개막전 경기가 대구에서 열렸던 NC와 삼성전이었다.이날 경기는 NC의 4-0 완봉승으로 끝이 났다. KBO리그를 처음 접하고 응원할 팀이 필요했던 외국 야구팬들에게는 당연히 승리팀에게 더 마음이 갈 수밖에 없었다. 더군다나 이날은 미국 야구팬들이 큰 관심을 보였던 ‘배트플립(Bat Flip)' 장면까지 나왔다. NC 모창민이 쐐기포와 함께 방망이를 던지는 장면이 이날 ESPN과 각종 커뮤니티에서 큰 화제를 모으기도 했다. 미국 야구팬들이 NC에 더 끌릴 수밖에 없었다.여기에 노스캐롤라이나 팬들의 응원도 가세했다. 노스캐롤라이나 팬들은 자신의 지역에 야구팀(메이저리그)이 없다며 자신의 지역의 약자를 딴 ‘NC'를 응원하겠다고 자처하며 화제를 모았고, 더 나아가 탬파베이 레이스의 산하 마이너리그 트리플A팀이자 노스캐롤라이나에 연고를 둔 더럼 불스 구단은 공식 SNS에 "우리는 이제부터 KBO리그 NC를 응원한다. 여기는 NC다이노스 팬 계정"이라고 지지 선언을 하기도 했다.첫날부터 화끈한 모습을 보여준 NC는 8일 경기까지 4연승을 달리며 리그 선두 자리를 꿰찼다. KBO리그 개막부터 3~4경기를 지켜본 미국 야구팬들의 눈에는 NC가 최강팀이자 응원할 수밖에 없는 팀으로 보였다. 여기에 인터넷 유저들의 NC다이노스 합성 ’밈(Meme·온라인에서 유행하는 문화 콘텐츠 놀이)‘까지 유행하며 NC를 응원하는 미국 야구 팬들은 더욱 많아졌다. 지난 8일(한국시간) ’MLB트레이드루머스‘의 조사에 따르면, NC가 미국 팬들이 가장 좋아하는 KBO리그 응원팀 1위를 차지했다.NC 구단 역시 갑작스런 미국발 인기에 눈 코 뜰 새 없이 바쁜 나날을 보내고 있다. 인터넷 대응에 인터뷰 조율까지 할 일이 많다. NC는 공식 트위터에 새 앰블럼을 올리면서 ‘상업적인 용도 외에 얼마든지 사용하라’며 외국 팬들의 ‘합성짤’ 제작을 유도, 친근함을 유도하기도 했고, 공식 SNS에 올리는 선발 라인업도 영어로 게재해 외국 팬들의 이해를 돕기도 했다.쇄도하는 인터뷰 문의를 조율하는 것도 일이다. 특히 외국인 선수 루친스키와 라이트, 알테어를 향한 인터뷰가 쇄도하는 중이다. 얼마 전엔 경기를 생중계하던 ‘ESPN이 경기 도중 루친스키를 섭외해 인터뷰를 진행한 바 있다. 이후 여러 외신에서 구단과 선수 개인을 통해 인터뷰를 문의하고 있는 상황이다.NC 홍보팀 백종덕 팀장은 “외신 미디어에서 문의가 많이 온다. 알테어에게도 독일의 큰 미디어에서 인터뷰 섭외가 온 적이 있다”라며 외신의 관심이 많다는 것을 인정했다. 이어 백 팀장은 “구단으로 공식적으로 섭외가 온 것도 있지만, 선수 개별적으로 인터뷰 요청이 오는 경우도 있다. 구단도 알아야 훈련에 방해되지 않는 선에서 스케쥴을 조율하기 때문에, 선수와 와이프(가족), 홍보팀, 운영팀, 통역 직원들이 있는 단톡방을 만들어 인터뷰를 조율하고 있다”라고 전했다.미국 팬들을 위한 마케팅도 조금씩 진행 중이다. NC는 지난 8일 홈 개막전에서 메인 전광판과 포수 뒤 띠 전광판에 노스캐롤라이나 팬들을 향한 'What's up, North Carolina? Come on North Carolina!' 메시지를 띄워 그들의 관심에 부응했다. 앞서 언급한 ‘더럼 불스’ 팀의 마스코트도 함께 자리했다. 홍보팀에 따르면 미국 노스캐롤라이나 팬들을 위한 굿즈를 판매하는 방법도 고민 중이라고 전했다.하지만 홍보팀 역시 조심스럽게 접근하고 있다. 백 팀장은 “물 들어 올 때 노를 젓는다고들 표현은 하시지만, 사실 조금 조심스럽게 접근하고 있다. 메이저리그가 시작되면 이 관심이 조금 사그라들지도 모르기 때문이다. 조금씩 점진적으로 논의하고 있다”라고 전했다.