[스포츠한국 윤승재 기자] 프로야구가 5월 5일 개막하는 가운데, 한국야구위원회(KBO)가 23일 구단 간 연습경기 추가 편성 일정을 확정했다.당초 KBO는 21일부터 26일까지 팀당 4경기 씩 총 20경기의 연습경기를 편성한 바 있다. 이후 개막 일정을 확정지으면서 4월 27일부터 5월 4일까지의 일정을 추가 편성했다.추가 편성된 연습경기는 팀당 2경기씩 총 10경기다. 4월 29일과 5월 1일 이틀 동안 5경기씩 열린다.모든 경기는 오후 2시에 시작되며 구단의 요청 시 야간경기로 거행될 수 있다. 중계 일정은 추후 확정될 예정이다.한편, 4월 27일 문학 구장에서 열릴 예정인 두산과 SK의 경기는 구단의 요청에 의해 오후 2시로 변경됐다.- 두산 vs 키움 (고척)- KT vs SK (문학)- LG vs 한화 (대전)- KIA vs 삼성 (대구)- 롯데 vs NC (창원)- 두산 vs LG (잠실)- 키움 vs SK (문학)- 한화 vs KT (수원)- NC vs KIA (광주)- 삼성 vs 롯데 (부산)