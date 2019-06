[스포츠한국 윤승재 기자] NC 루친스키가 5월 ‘신한 MY CAR 월간 투수상’을 수상한다.신한은행이 후원하는 ‘신한 MY CAR 월간 투수상’은 매월 규정 이닝 이상을 소화한 투수 중 평균자책점이 가장 낮은 투수에게 주어지는 상이다. 루친스키는 5월 한 달 동안 평균자책점 1.03을 기록해 KIA 양현종(평균자책점 1.10)을 간발의 차이로 제치고 수상했다.5월 총 5경기에 출장한 루친스키는 35이닝을 투구하는 동안 1점대 평균자책점을 유지하며 2승 1패를 기록했다. 승수는 2승에 그쳤지만 9이닝 당 볼넷(0.77)과 삼진/볼넷 비율(9.00) 등 세부지표에서 모두 2위를 차지하는 등 상대 타선을 효과적으로 막았다. 또한, 5월 출장한 모든 경기에서 퀄리티스타트를 기록하고, 이닝당 출루허용률도 0.69로 해당 부문 1위를 차지했다.5월 ‘신한 MY CAR 월간 투수상’을 수상하게 된 루친스키에게는 상금 200만원과 60만원 상당의 신한은행 골드바가 수여되며, 시상은 6월 12일(수) 창원 키움전에 앞서 진행될 예정이다.