¼±µ¿¿ °¨µ¶Àº 4ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ KBOÈ¸°ü¿¡¼ Áö³ 8¿ù ÀÚÄ«¸£Å¸ ÆÈ·½¹æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ ´ëÇ¥¼±¼ö ¼±¹ß°úÁ¤¿¡¼ ºÒ°ÅÁø º´¿ª ¹ÌÇÊ ¼±¼ö ¹ßÅ¹ ³í¶õ°ú °ü·Ã, ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼ ±Ý¸Þ´ÞÀ» È¹µæ, 3¿¬ÆÐ ´Þ¼º¿¡ ¼º°øÇÑ ¾ß±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀº È¯È£ ´ë½Å ºñ³¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ´ëÈ¸ ÀüºÎÅÍ ºÒ°ÅÁø ¼±¼ö ¼±¹ß °úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÈ¤ÀÌ ´ëÈ¸ ÀÌÈÄ¿¡µµ °è¼Ó ÀÌ¾îÁ³´Ù. Æ¯È÷³ª º´¿ª ÇýÅÃÀ» À§ÇÑ ¹ßÅ¹À¸·Î ¿©°ÜÁø LG ¿ÀÁöÈ¯¿¡ ´ëÇÑ ºñ³ÀÌ °Å¼¼ÁöÀÚ ¼± °¨µ¶Àº ¿À´Â 10ÀÏ ±¹È¸ ±¹Á¤°¨»ç ÁõÀÎÀ¸·Î Ã¤ÅÃÀÌ µÇ±âµµ Çß´Ù.
»ç½Ç ½Ã°£Àº ÃæºÐÇß´Ù. ±×·³¿¡µµ ´ëÈ¸°¡ ³¡³ ÈÄ, ÇÑ ´ÞÀÌ Áö³ª¼¾ß ¼± °¨µ¶Àº Á¶½É½º·¹ ÀÔÀåÀ» µå·¯³Â´Ù. ±×´Â "Áö³ªÄ£ ½ÅÁßÇÔÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ³í¶õÀÌ µÈ °Í °°´Ù"¸ç ¼Ó³»¸¦ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î "±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ß °úÁ¤¿¡¼ ¾î¶°ÇÑ Ã»Å¹ÀÌ³ª ºÒ¹ýÇàÀ§´Â ¾ø¾ú´Ù"¸ç ³í¶õÀÇ Áß½ÉÀÎ ¿ÀÁöÈ¯ ¹ßÅ¹ °úÁ¤¿¡ ´ëÇØ º¸´Ù »ó¼¼È÷ ¼³¸íÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¼± °¨µ¶Àº ¿ÀÁöÈ¯ ¼±¹ß¿¡ ´ëÇØ ÄÚÄª½ºÅÂÇÁ¿Í »óÀÇÇÏ°í ÀÚ½ÅÀÌ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î °á·ÐÀ» ³»·È´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ È¸ÀÇ·ÏÀÌ ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ¿©ºÎµµ °ü½É°Å¸®°¡ µÆ´Ù. ¼± °¨µ¶Àº "ÀÖ´Ù. KBO°¡ °®°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ KBO´Â µÎ ÀåÀ¸·Î ±¸¼ºÀÌ µÈ È¸ÀÇ·ÏÀ» °ø°³ÇÏ¸é¼ "³ìÃë·ÏÀº ¾ø´Ù. È¸ÀÇ·ÏÀº ÇöÀç ´ëÇÑÃ¼À°È¸¿Í ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
È¸ÀÇ·ÏÀ» »ìÆìº¸¸é °³¿ä¿¡´Â ÀÏ½Ã¿Í Àå¼ÒÀÎ 6¿ù 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã¿Í KBO 5Ãþ È¸ÀÇ½ÇÀÌ ÀûÇôÀÖ´Ù. ±×¸®°í Âü¼®ÀÚ·Î ¼±µ¿¿ °¨µ¶À» ºñ·ÔÇÑ ÄÚÄª½ºÅÂÇÁ ¸í´Ü(ÀÌ°Ã¶ ÄÚÄ¡, À¯ÁöÇö ÄÚÄ¡, ÀÌÁ¾¹ü ÄÚÄ¡, Á¤¹ÎÃ¶ ÄÚÄ¡, Áø°©¿ë ÄÚÄ¡, ±èÀçÇö ÄÚÄ¡)ÀÌ ³ª¿µÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÀÌ¾î 4¿ù 9ÀÏ ¿¹ºñ¸í´Ü ¼±¹ß ÀÌÈÄ 2°³¿ù°£ °¨µ¶°ú °æ±â ÇöÀå¿¡¼ ±Ù¹« ÁßÀÎ Çö¿ª ÄÚÄ¡(ÀÌ°Ã¶¡¤À¯ÁöÇö¡¤Áø°©¿ë), ÇØ¼³À§¿ø(ÀÌÁ¾¹ü¡¤Á¤¹ÎÃ¶¡¤±èÀçÇö) ¹× Æ®·¹ÀÌ³Ê¸¦ ÅëÇØ °¢ ±¸´Ü ¼±¼öÀÇ ¸ö »óÅÂ¸¦ È®ÀÎÇÏ°íÀÚ ¸ðÀÎ ÀÚ¸®·Î ÀûÇô ÀÖ¾ú´Ù.
±×¸®°í È¸ÀÇ Àü³¯±îÁöÀÇ KBO¸®±× Á¤±Ô ½ÃÁð ¼ºÀû, °ú°Å ±¹Á¦´ëÈ¸ ¼ºÀû ¹× °æÇèÀ» µîÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ¸ç 24ÀÎÀÇ ÃÖÁ¾ ¿£Æ®¸®¸¦ ¼±¹ßÇÔÀÌ¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Ù. ¶Ç ÇÑ ÀåÀÇ È¸ÀÇ·Ï¿¡´Â ¿ÀÁöÈ¯¿¡ ´ëÇÑ ½Å»ó ¹× Åë»ê ±â·ÏÀÌ ÇÔ²² ³ª¿Í ÀÖ´Ù.
µ¿½Ã¿¡ "À¯°Ý¼ö ±â·Ï ¸é¿¡¼ ±èÇÏ¼º¿¡ ÀÌÀº 2À§"¶ó°í ³ª¿Í ÀÖÀ¸¸ç "»ç·Ê¸¦ »ìÆìº¸¸é À¯°Ý¼ö´Â ³»¾ß ¿©·¯ Æ÷Áö¼ÇÀ» ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯Æ¿¸®Æ¼ÇüÀÌ ¾Æ´Ñ Àü¹® À¯°Ý¼ö¸¦ ¹é¾÷À¸·Î È°¿ëÇß´ø ¶§°¡ ÁÁÀº ¼º°ú¸¦ ¾ò¾ú´ø °ÍÀ¸·Î °ËÅäµÊ¿¡ µû¶ó ¼±¹ßÇÏ¿© ¹é¾÷À¸·Î È°¿ë"ÀÌ¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ È¸ÀÇ·ÏÀ» »ìÆìº¸¸é ¿ÀÁöÈ¯ÀÇ È¨·± ±â·ÏÀÌ 4°³, ±×¸®°í ¾Æ·¡ ºÎºÐ¿¡ (1À§)¶ó°í ÀûÇô ÀÖ´Ù. Æ²¸° ±â·ÏÀÌ´Ù. KBO´Â "´ëÇÑÃ¼À°È¸¿Í ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ¿¡´Â ¿Ã¹Ù¸£°Ô Ç¥±âµÈ ÀÚ·á·Î Á¦ÃâÀÌ µÆ´Ù"°í µÚ´Ê°Ô ¹àÇû´Ù. ´õºÒ¾î È¸ÀÇ·ÏÀÌ¶ó ½á ÀÖÁö¸¸ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀûÇôÀÖÁö ¾Ê°í, ±×Àú È¸ÀÇ °³¿ä¿Í ¼±¹ß °á°ú, µÎ °¡Áö¸¸ ÀûÇô ÀÖ´Ù. È¸ÀÇ·Ï ÀÚÃ¼°¡ ¾û¼ºÇÏ´Ù´Â »ç½ÇÀ» Áö¿ì±â ¾î·Æ´Ù.
´õºÒ¾î ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁø ÀÌÈÄ, ÇÑ ´ÞÀÌ¶ó´Â ½Ã°£ÀÌ °É¸° °Í¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ½ÉÀÌ ºÒ°ÅÁöÀÚ ¼± °¨µ¶Àº "»ç½Ç °æ±â°¡ ³¡³ªÀÚ¸¶ÀÚ Àú ¿ª½Ãµµ ¸¹Àº ½ºÆ®·¹½º¸¦ ¹Þ°í »ý°¢ÇÒ ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇß´Ù. ±×·¯´Ùº¸´Ï ÀÌÁ¦´Â ±¹¹Îµé ¾Õ¿¡¼ ÇØ¸íÀ» ÇØ¾ß°Ú´Ù. ±×·± »ý°¢À» Çß´Ù. Áö±Ý »ý°¢ÇØº¸¸é Á¦°¡ Á» ´õ »¡¸® ³ª¿Ô¾î¾ß ÇÏÁö ¾Ê¾Ò³ª, ±×·± »ý°¢ÀÌ µç´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
È¸ÀÇ·ÏÀÇ ÁøÀ§ ¿©ºÎµµ ¹®Á¦°¡ µÉ ¼ö ÀÖÁö¸¸ ÇÑ ´ÞÀÌ¶ó´Â ½Ã°£À» µÚ·Î ÇÏ°í µÚ´Ê°Ô ±âÀÚÈ¸°ßÀ¸·Î ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¿À´Â 10ÀÏ ±¹Á¤°¨»ç ÁõÀÎÀ¸·Î Ã¤ÅÃÀÌ µÈ °Í¿¡ ´ëÇÑ ¿©·ÐÀ» ÀÇ½ÄÇÑ °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ºñÆÇÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·¡Àú·¡ ÀÔÀåÀ» ¹àÇûÁö¸¸ ¼± °¨µ¶°ú KBO ¸ðµÎ ºñ³À» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÇØ¼ÒÇÏÁö´Â ¸øÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.